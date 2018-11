Melania Trump pide públicamente el despido de una asesora de Seguridad Nacional

La oficina de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, consideró este martes que una asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mira Ricardel, debería ser destituida de su cargo, sin ofrecer más detalles.



"Es la postura de la oficina de la primera dama que (Ricardel) ya no merece el honor de servir en esta Casa Blanca", señaló en un comunicado Stephanie Grisham, directora de Comunicación de Melania Trump.



Varios medios de comunicación estadounidenses, incluyendo el diario The Wall Street Journal, informaron de que Ricardel se ha enfrentado con el personal de la primera dama por una cuestión relacionada con el viaje de Melania a África, que ocurrió en octubre.



El rotativo neoyorquino señaló que Melania sospecha, además, de que Ricardel ha filtrado historias negativas sobre ella y su equipo a los medios.



El diario también apuntó que la asesora ha tenido problemas con el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, por "diferencias políticas".



Ricardel, de 58 años, asumió el cargo de asesora adjunta de Seguridad Nacional en mayo, un mes después de que Trump nombrara a John Bolton como asesor de Seguridad Nacional para reemplazar al general H.R. McMaster.



A pesar de que algunos medios han afirmado que su cese ya se ha producido, la Casa Blanca aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre el tema.



La inédita petición de la primera dama se produce en medio de los rumores que indican que Trump estaría considerando despedir a su jefe de Gabinete, John Kelly, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, entre otros.