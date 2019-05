May dimitirá el 7 de junio: "Siempre lamentaré no haber podido ejecutar el Brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que dimitirá el próximo 7 de junio, cuando empezará el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido.

May, que permanecerá como primera ministra en funciones mientras se elige al nuevo líder "tory", dio a conocer su decisión en una declaración ante la residencia oficial de Downing Street y tras reunirse con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar su futuro político.

May admitió que "siempre lamentará profundamente" no haber podido ejecutar el Brexit o salida del país de la Unión Europea (UE).



May, que rompió a llorar al final de su discurso, conminó a su sucesor al frente del Partido Conservador y del Gobierno a tratar de hallar un consenso en el Parlamento para lograr dejar el bloque.