Matar o mensaxeiro

DENDE HAI DÍAS vimos notando que cada vez é máis difícil informar sobre esta invasión dende o terreo. Dicía onte unha compañeira no chat dos xornalistas españois que estamos aquí que parece que quixesen que simplemente fósemos voceiros do que di Zelenski e o Exército. Por suposto que nós intentamos que non sexa así, e tratamos, todas e todos, de dar a mellor información que podemos. Pero é certo que cada día temos as mans máis atadas.

Hai pouco unha familia intentou que non fixese un directo na rúa porque, segundo eles, non podía amosar en televisión os danos dun ataque. Grazas a que Yarik, o meu compañeiro operador de cámara, falou con eles e tranquilizounos. Hai uns días outros cidadáns de a pé fixeron chorar á ‘fixer’ —unha desas persoas locais que nos acompañan e serven de tradutores— por ir con un equipo de televisión.

Non tería páxinas dabondo para narrar casos como estes que nos pasan a diario. O Goberno ucraíno leva días advirtindo á xente de que non publiquen fotos nin vídeos dos lugares dos ataques nas redes. Normalmente neses lugares ou preto hai obxectivos militares, e segundo o Goberno, Rusia saca o 90 por cento da súa información de intelixencia polas redes. Á xente, que está a ver como destrúen o seu país, hai que entendela. E os seus receos cara nós son totalmente lexítimos, o que non é de recibo é que intenten exercer de policías inquisidores todo o tempo.

Quen máis sofren estes ataques son os fotógrafos. Esta tarde un compañeiro polaco recibiu, segundo nos contou, unha malleira por parte da Policía cando gravaba unhas ringleiras de xente nun supermercado. Tentou denuncialo pero ninguén acudiu á chamada.

Cada día que pasa é máis difícil chegar aos lugares onde ocorren os bombardeos, non somos quen de ver cos nosos ollos o que está a pasar. Fiamos un 70 por cento da nosa información ao que nos din as fontes oficiais, algo que non debe ocorrer nunca. Hai compañeiras e compañeiros que mesmo están pensando en deixar o país, en deixar de contar o que aquí pasa se estas dificultades aumentan. Ser xornalista consiste en ver, falar, oír e entender o que ves, o que che contan e o que oes e ser quen de explicalo o mellor posible.

Hai que ter moi presente quen che conta as cousas e, se chegado o momento, a única información que temos é a que nos dá o Goberno ou o Exército é lóxico marchar: eses teletipos chegan a todas partes. Tamén hai que ser responsable co que se conta e o que se amosa.Este é un país que está ser invadido brutalmente e a maioría de nós entendemos certas restricións, entendémolo e respectámolo, pero hai unha minoría que non o fai e, por culpa deles, pagamos todos ou, peor, págao todo o mundo, págano vostedes que non teñen información de calidade. Iremos vendo como evoluciona, pero se seguen os ataques a xornalistas cada vez máis teranse que informar do que pasa a través de teletipos.