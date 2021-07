Las manifestaciones contra el Gobierno de Miguel Díaz Canel han inundado Cuba durante los últimos días, generando un clima de tensión que ha trascendido las fronteras del país caribeño. Comprender la situación que se vive en el seno de la diáspora cubana implica escuchar testimonios de cubanos con Ana Laura o Héctor, que por avatares de la vida han acabado residiendo en la ciudad de Lugo.

Ana Laura Busta, La Habana

"No hay medicamentos, no hay comida y tampoco hay internet"

Ana Busta y su familia proceden de La Habana, capital de Cuba. Tuvieron la "suerte" de poder huir de este país centroamericano gracias al bisabuelo de Ana, nacido en Lugo. Esta condición de nieta de emigrantes brindó a su madre la oportunidad de poder conseguir la ciudadanía española y traerse consigo a su familia. Otro de los desencadenantes de su partida fue la situación de dos familiares, su tía y su primo, que habían emigrado años atrás a Lugo y se encontraban en una buena situación.

Ana destaca que las motivaciones que llevaron a la familia a buscar una salida de Cuba fueron enteramente económicas y políticas. "La situación en la que ha estado la isla durante los últimos 60 años es horrible; hay más miseria y más represión que nunca", apunta Ana. Resalta también un sentir común dentro de la población cubana, que entiende la salida del país como una travesía en busca de un futuro y mejores oportunidades, "sobre todo para nosotros, los jóvenes".

El pueblo cubano está protagonizando una ola de protestas contra el gobierno que no se veía desde el Maleconazo en el año 1994, en el que cientos de personas se congregaron en el Malecón de La Habana contra el entonces presidente Fidel Castro. "En este caso, las protestas comenzaron siendo pacíficas. La violencia comenzó cuando el presidente mandó a la Policía y a las fuerzas represivas a cargar contra los manifestantes", señala Busta.

Respecto a la información que llega de Cuba, recalca las nefastas condiciones en las que se encuentra la isla: "Debido a la crisis sanitaria, comenzaron las manifestaciones en algunas partes del país y estas han ido en aumento últimamente. No hay medicamentos, no hay comida y los derechos de todo un país están siendo vulnerados". Ana subraya la situación de incomunicación del pueblo cubano, pues además de ser un país en el que "la libertad de expresión no existe", el propio Gobierno de Díaz Canel está cortando las comunicaciones por internet dentro de la isla para evitar que "no se logre informar al mundo de lo que está ocurriendo".

María Silvera, Bayamo (Granma)

"Muchos cubanos creen que una guerra civil está por comenzar"

María llegó a Lugo desde Bayamo en el año 2013 "debido a la dura represión a la que el pueblo estaba sometido por parte del Gobierno, aferrados a una precaria libreta de abastecimiento para poder llevar alimento a las despensas". Ella y su familia partieron de su Bayamo natal entendiendo que era su única opción para prosperar. Sus padres contaban con puestos de trabajo con reconocimiento social, pero con una remuneración suficiente para "subsistir y poco más". María hace hincapié en que "en Cuba hay mucha gente con nacionalidad española que trabaja años y años para poder pagarse un pasaje a España".

En su caso, la opción de venir a España le llegó gracias a que contaban con familiares con nacionalidad española viviendo en Lugo. La primera en llegar fue su madre, y después de más de dos años de trabajo, pudo "sacar de Cuba" a María, a su padre y a su hermano. María apunta con cariño que en su familia están muy agradecidos con Lugo: "Esta provincia nos ha acogido de la mejor manera, otorgándonos ayuda en los momentos más complicados".

En lo que atañe a la actual situación del país centroamericano, María menciona que es muy difícil conocer plenamente lo que allí ocurre. Silvera añade que "tras muchos años de represión, abusos y sueños robados, el pueblo abrió completamente los ojos a partir de la llegada de internet, identificándose con numerosos mensajes que relataban la precaria situación de Cuba en comparación con la mayoría de países". Alude a que esto fue un golpe de efecto y los ciudadanos han tomado fuerza para salir a las calles a pesar de los "castigos a los que el Gobierno los somete".

Las últimas noticias que María recibió de su país antes del bloqueo de la conectividad a internet hacen referencia a que "muchos cubanos asentados en el país creen que una guerra civil está por comenzar". Ello se suma a las órdenes gubernamentales de cargar contra los contrarrevolucionarios.

Jorge Abraham Torres, Marianao (La Habana)

"El gobierno quiere mantener su sistema a cualquier precio"

Jorge Torres es encargado de Puro Cubano, local ubicado en la Avenida de Magoi, especializado en gastronomía de este país caribeño. Jorge, al contrario que en los dos casos anteriores, llegó a la ciudad de Lugo solo y tras un breve paso por Madrid. Los principales motivos de su partida de Cuba son esencialmente de índole económica, ya que los salarios son "insultantemente bajos" y ciertos productos están sólo al alcance de unos pocos.

"Uno siempre quiere trabajar duro, pero tener todo lo que uno pueda permitirse con su trabajo. Allá era imposible, me fui para poder ayudar a mi familia", indica Torres. Jorge también cuenta que la situación actual del país es muy complicada: "Han cortado internet y todo tipo de comunicación con el exterior, no se puede saber nada de la gente de adentro". Denuncia del mismo modo la represión del Gobierno, que "quiere mantener su sistema a cualquier precio", mientras que la población solo pide alimentos y medicinas.

Torres critica al gobierno cubano, haciendo referencia al uso "arrojadizo" del bloqueo comercial: "Le están echando la culpa al bloqueo de esta situación, pero es que el bloqueo lleva activo 62 años y nunca ha habido la situación que hay ahora".

Héctor Bauza, La Habana

"Salí por problemas de persecución política y no ceder a las presiones"

Héctor Bauza tiene una historia difícil. Este ciudadano cubano se vio obligado a huir del país en busca de asilo político, después de ser perseguido y vigilado durante años tras "no ceder a las presiones y no participar en las actividades políticas de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras organizaciones de barrio".

Al llegar a España, Héctor dejó atrás a gran parte de sus allegados, como su madre, su hermana y sus sobrinos. Bauza atestigua gracias a sus familiares en la isla que "la situación es de extremo peligro por falta de los productos esenciales para la vida, tanto en alimentos como en medicina".

Héctor ahora vive en Lugo con su hija, sus nietos y su yerno, que lo invitó a salir de Cuba para "vivir tranquilo con sus nietos". En la actualidad, Héctor observa con tristeza los sucesos represivos.