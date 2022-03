El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cree que el bombardeo ruso de la maternidad de un hospital de la ciudad de Mariupol (sureste) es "la prueba final del genocidio" que se está cometiendo contra los ucranianos. En un mensaje de video publicado esta noche que recoge la agencia Interfax-Ukraine, el presidente ucraniano también pidió a los socios de la Unión Europea que refuercen las sanciones contra Rusia para poner fin a la guerra. "Las bombas rusas cayeron sobre un hospital y un hospital de maternidad en Mariupol. El hospital de niños. ¡El hospital de maternidad que estaba en funcionamiento! Los edificios están destruidos", dijo Zelenski al describir el bombardeo sobre ese centro sanitario ordenado por los rusos.

"Hasta el momento, 17 personas están heridas. Se están limpiando los escombros. La gente se refugió cuando sonaron las sirenas antiaéreas. Los invasores rusos están lanzando bombas sobre nuestras ciudades ucranianas", agregó el líder ucraniano.

Zelenski se pregunta qué daño o qué tipo de amenaza supone un hospital para Rusia: ¿Qué clase de país es este? Rusia, que tiene miedo de hospitales, tiene miedo de los hospitales de maternidad y los destruye?", insiste. Calificó este bombardeo como "una atrocidad en Mariupol, un acto terrible, incluso peor que una atrocidad".

"Bombardear el hospital de maternidad es la prueba final, la prueba de que se está produciendo un genocidio de ucranianos. ¡Europeos! No pueden decir que no vieron lo que les sucedió a los ucranianos en Mariupol", espetó Zelenski en su video.

Mariupol, una ciudad al sureste de Ucrania de unos 500.000 mil habitantes, es una de las urbes que más está sufriendo los ataques y el asedio de las tropas rusas desde que empezaron la invasión del país el pasado 24 de febrero.

El Alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, ha cifrado en 1.207 los civiles fallecidos en su ciudad durante los nueve días que llevan asediados por tropas rusas. Al pedir ayuda y mantener un corredor humanitario en la ciudad, Boychenko afirmó, además, que Mariúpol no dispone de calefacción, agua ni electricidad, y que los ciudadanos están agotando alimentos y medicinas, según recogen los medios.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k