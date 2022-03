O aniversario

POR PRIMEIRA vez nos cinco días que levo en Leópolis puiden ir ao centro, despois de tres xornadas intensísimas na estación central de tren. Está nunha praza enorme, totalmente tomada polos milleiros de persoas que intentan fuxir do país.

Leópolis é unha cidade preciosa. É a capital cultural de Ucraína, e iso nótase nos seus edificios e teatros ao estilo centroeuropeo. As súas rúas poderían compararse con Viena, ou Budapest. Pero é Leópolis e estamos en guerra. Malia que moita xente xa marchou, como a muller e o fillo de Roman, un amigo que fixemos que viviu en Pamplona e Canarias e que nos fai as veces de tradutor, aínda quedan na cidade moitas mulleres e nenos. Román di que el está máis tranquilo así, tendo a familia en Polonia. El está agardando que o chamen do exército. "Collo unha arma e onde me manden", dime con esa calma tan característica da xente de aquí.

No centro de Leópolis hai vida. A escaso quilómetro e medio do drama que é a estación de tren, e a oito da de autocares, que está nas aforas, a xente parece querer darlle as costas ao éxodo que vive a cidade, o país. Como deixalo neses puntos concretos, pero que non se note no resto da cidade. Aquí hai moitos comercios pechados, non así as tendas esenciais: alimentación, farmacias, e de mascotas, telefonía...

Ben é certo que cada día as estanterías están máis baleiras. Hoxe foime imposible atopar betadine, ou outro desinfectante similar. Non é que o precisase para nada concreto, pero eu e os meus compañeiros queremos ter no piso un botiquín mínimo, polo que poida pasar, e vendo que as ringleiras das farmacias son tan longas quixemos previr. Foi imposible.

Bares e restaurantes están abertos. Quixemos darnos un capricho, e xa que estabamos no centro fomos a un

As candeas do aniversario. EP

restaurante que tiña moi boas pintas. Na Mangal Smoked BBQ. A ver se me explico. Non é un lugar de estrela Michelin, pero é que hai días que o único que comemos son chocolatinas e salchichas. O lugar estaba cheo, pero había unha mesa agardándonos. Triunfamos.

A sopa de queixo sóubonos a gloria. Logo os tres pedimos Brisket, un corte do peito da tenreira. Delicioso. O público do lugar é maioritariamente xente nova. Na mesa de atrás de min estaba unha parella co seu fillo. Ela leva un can no colo. Cando rematan de comer, piden un anaquiño de torta. É o aniversario do can, 3 anos, sabémolo polas candeas. Non me atrevía a escribir esta historia, teño que ser sincero.

Custábame aceptar ese contraste en tan pouco espazo de tempo e lugar. Pero eu non son ninguén para xulgar. Só conto o que vexo, e aproveito a foto que lles tirou Jesús, o noso operador de satélite, para dicirme a min mesmo que si, que aínda non se me foi a cabeza.