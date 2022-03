ARNAUD, un rapaz suízo que no seu país traballa coa Cruz de Malta, achegouse este mediodía desesperado á nosa unidade móbil. Buscaba axuda para unha familia. Somos a única unidade móbil que hai na inmensa praza da estación central de Leópolis, vésenos ben entre a multitude.

Arnaud, nun perfecto español, explícanos que precisa axuda para sacar do país unha familia da Guinea Bissau. A historia non pode ser máis estremecedora.

Están dentro da estación, custodiadas nunha zona á que non pode pasar o público. Vou falar con elas. Eu mesmo estiven un tempo en Guinea Bissau coa Furgoneta Solidaria de Lugo-Gambasse que organiza a incrible Natalia Rodríguez Arias, e sentíame obrigado.

Son moitas as persoas que se nos achegan pedir axuda ao longo do día; imposible atendelas a todas, é desesperante e sumamente frustrante.

Para chegar onde estaba Margarida tivemos que identificarnos. Cando se abre a porta, alí nunha esquina está ela. Ao carón dunha morea de bolsas e maletas. É alta, e leva unha máscara no queixo. Aquí iso denota moito.

Efectivamente, compróboo ao falar con ela. É enxeñeira agrónoma, veu a Ucraína traballar, á cidade de Jarkov. Fuxiu o día anterior de alí. Con ela a súa filla, Artemisa, e os seus netos, Abraham de 8 anos e Verónica de 4.

Pregúntolle a idade, dende logo non parece unha avoa, Margarida ten 51 anos. Non me dá tempo a falar moito con ela porque levo xa os auriculares na orella e estou preparado para entrar en directo na radio. Margarida fala un portugués exquisito, perfectamente entendible para nós, entramos en directo.

RACISMO. Arnaud dime que non comente nada da súa situación diante dela. Nin ela nin a súa familia saben que están onde están para estaren seguras. Non hai polo momento posibilidade de subilas a tren ningún nin bus. A cor de pel nesta zona marca moito.

Eu fun testemuña, a semana pasada no meu hotel de Chelm, en Polonia, de como unha nai branca tentaba que a súa filla ou fillo, de arredor dun ano, se achegara a un neno ou nena de idade similar pero negro. Os berros e o medo do branquiño cara o descoñecido que o/a miraba abraiado/a non a esquecerei nunca.

Un pensa que nunha situación coma esta, na que pode chegar a haber dez millóns de refuxiados, a cor da pel é unha nimiedade, seguro que quen me le concorda conmigo, pero aquí é distinto.

Desgraciadamente. Sigo contando a historia de Margarida, xa algo afastado dela, na radio. Vou describindo aos oíntes o que vexo, en teoría o traballo máis doado do mundo, pero sigo a pensar en Margarida e na súa ollada de tranquilidade desesperada.

Cando volvo canda elas xa están a seleccionar o que meter en catro mochilas, unha para cadansúa. Arnaud pedírallo así, e así o fan, tranquilas, sen queixarse. O resto das súas cousas teñen que quedar alí. Arnaud, polo momento faise cargo delas, pero aínda non ten como sacalas con seguridade do país, nin quen as recolla á outra beira da fronteira.

Intercambiamos teléfonos e prometo ver que se pode facer ao rematar coas conexións que me quedan. Deixo a Margarida e Artemisa axeonlladas, desbotando roupa. Abraham míraas e Verónica non para de chorar. Marcho que teño aínda que chegar á unidade para o directo da tele.

Polo pinganillo do retorno oía os titulares do telexornal e a historia dos heroes de Castroverde que chegaron a casa nesa viaxe que fixeron "como quen baixa a Murcia" ou algo así escóitolles dicir. Olé eles! Orgullo de concello, miña nai é de alí.

Levo toda a tarde chamando a Arnaud. O teléfono apagado. Non recibe tampouco as miñas mensaxes: xa temos quen recolla a Margarida, Artemisa, Abraham e Verónica na fronteira polaca, e os ofrecementos para acubillalas dos meus colegas desbórdanme. Pero non son quen de facerllo saber.

Son as 23.30. Segue a raia gris ao carón das mensaxes do whatsapp de Arnaud. Nunca tiven tantas ganas de ver esas marcas azuis. Sinto non poder rematar esta noite a historia de Margarida como me gustaría.