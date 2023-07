O mar Negro e o medo

Foi case un ano de relativa tregua nas augas do mar Negro que voou polos aires o pasado luns ao non acceder Rusia a ampliar o acordo do gran. Ás poucas horas comezaron os ataques a instalacións portuarias e agrícolas por toda a costa. En plena colleita os silos desta riquísima, en termos agrícolas, rexión de Odesa están abarrotados. As vías para exportar todo ese alimento, estrada e fluvial, non dan para tanto cereal. Ademais Rusia estase a cebar coas infraestructuras que fan posíbel a súa exportación por vía marítima, así que no caso de que algún día volvera asinarse un novo acordo do gran habería antes que arranxar todos os estragos ocasionados por catro noites seguidas de bombardeos... e as que virán.

Esta pasada noite –de venres a sábado– foi tranquila en Odesa. Segundo o exército, Rusia fixo unha pausa nos seus ataques para enviar drons de recoñecemento por toda a costa, así que os vindeiros días, de seguro, volveremos ver ataques na perla do mar Negro e en Mykolaiev. Zelenski está a tentar sacar como sexa todo ese gran do país, Ucraína non está como para botar a perder todas esas divisas. O presidente falou con Erdogan, o mediador do anterior acordo, e con Stoltenberg, o secretario xeral da Otan. O presidente propón alternativas a todo o que queira escoitalo. Pero con Rusia no tinglado vai ser (casi) imposíbel sacar un só gran de millo a través do mar, non haberá aseguradora nin empresa que se arrisque a tal aventura. E a Otan controlando esta parte do Mar Negro tampouco ha ser unha opción se non queremos camiñar cara a ecatombe. Por si este fora un problema menor para a fame no mundo, agora engádeselle o do arroz da India, pobriños os máis pobres do mundo! A guerra de Putin contra o cereal ucraíno, non nos equivoquemos, é un xeito máis de chantaxear ao resto do mundo mentres asfixia economicamente ao inimigo.

Non sei se hai algún medo que sexa racional de todo. Sei que sempre tentamos racionalizar ese sentimento de temor, xustificarnos a nós mesmos o porqué de sentilo. Non tes medo? É a pregunta que con máis frecuencia me fai a xente cado estou na casa. Ben, esta semana pasei medo. Non foi baixo os ataques a Odesa que nos despertaron todas as noites; non foi na fronte oíndo asubiar de preto os proxectís, non, foi ao chegarmos o noso hotel de Mykolaiev.

Teño estado en varias ocasións nesta cidade, mesmo cando os rusos estaban ás portas dela e pouca xente daba un peso porque fora resistir. Polo momento resistiu, malia pagar un prezo altísimo. Pasear polas rúas de Mykolaiev é como pasear por unha cidade apocalíptica, a cada paso atopas as pegadas dun ataque. Hai xusto un ano fóramos cubrir un deses ataques, o obxectivo un hotel á beira do río. A metade do edificio quedara completamente destrozada, esa mesma noite os rusos mataran noutro ataque, un oligarca ucraíno con empresas de transporte marítimo e agrícola na mesma cidade. Esta vez fomos cubrir unha vez máis un ataque a edificios residencias. Toda a rúa estaba destrozada por este, ou por ataques previos. Cando chegamos algún edificio aínda estaba fumeante, os voluntarios da Cruz Vermella aínda estaban curando algunhas feridas e ao pouco os bombeiros sacaron os cadáveros dun matrimonio de anciáns dos cascallos. Contalo con esta frialdade aínda me sorprende a min mesmo. Gravamos e tiramos para o hotel. No que normalmente nos aloxábamos non había cuartos así que reservamos no outro que había dispoñible. En canto chegamos case se me conxela o sangue, malia estarmos a máis de 30 húmidisísimos graos.

O hotel é o que un ano atrás gravara medio en ruinas. Parte del aínda está cuberto por andamios, no chan do patio aínda están amoreados os cristais rotos das fiestras e moreas de cascallos, pero por dentro o hotel ten unha parte aberta ao público. Cheguei ao meu cuarto, saín ao balcón, que dá xusto ao río e do lado do ataque. Cales son as posibilidades de que volvan atacalo? Por que foi este edificio un obxectivo? Haberá algunha base militar oculta preto de aquí? Tentaba descansar pero todas estas ideas retumbaban unha e outra vez na miña cabeza. Por máis que fora consciente da súa irracionalidade o medo non me deixaba pensar axeito. Pensei en durmir no coche. "Estás tolo? hai toque de recollida!". Falaba conmigo mesmo. Pois levar o colchón para o corredor do hotel ben afastado do balcón. "Que han pensar de min?"... e así toda a tarde. Cando me soou a alarma para ir facer o directo da noite decateime de que non pegara ollo con esas cuitas.

Ao final convencinme de que se ha de estar para min pode ser nese hotel ou no coche, camiño da casa. Autoconvencinme de que esa localización non tiña máis perigo que calquera outra da cidade, e sen darme tempo a rebatirme tomei unha pírula do sono –das que teño para estas ocasións– e non espertei até a mañá seguinte, enteiro e descansado.