Mañá será outro día

ACORDEI ÁS SETE da mañá. Esta noite, xusto esta, durmín do tirón. O meu compañeiro Jesús, desvelado, preguntoume se non oíra as sirenas antiaéreas. Non as oín. A el espertárono un par de veces. En canto collín o teléfono vin as novas sobre os ataques a Lustk, a 138 quilómetros de aquí, e Ivano- Frankivsk, 113 ao sur. Os bombardeos alcanzaron dous aeródromos. Lustk está a 80 da fronteira polaca e Ivano-Frankivsk a uns 150 da romanesa.

Preocupa este achegamento dos ataques ás fronteiras europeas, por iso, mais tamén pola proximidade de Leópolis. Por aquí pasan a maioría dos refuxiados que escapan das zonas máis atacadas do país. Ademais esta cidade de máis de 700.000 habitantes estase a preparar para albergar un hipotético goberno da parte libre de Ucraína en caso de que caese Kiev. O drama humanitario que sería cortar esta saída cara a Polonia sería inmenso. Aínda que xa non está a haber a afluencia dos días pasados aquí seguen a chegar milleiros deles de camiño á UE.

Nikita é un deles. Unha desas moitas persoas que se nos achega a pedir axuda en canto nos oe falar español. É orixinario do Donbas, pero leva vivindo 10 anos en España, entre Tenerife e Eivissa. Vén coa súa moza, embarazada, dende Chernihiv, ao nordeste de Kiev, moi preto de Belarús, en plena fronte norte. Levan 5 días de viaxe e as últimas noites durmindo na rúa. O seu problema? Malia que Nikita ten a residencia española, o seu pasaporte é ucraíno, e non pode abandonar o país por ser home. Estamos falando e recibe unha chamada, teñen que ir ás présas verse cunha xente da Cruz Vermella. Ás dúas da tarde estaban xa camiño da fronteira.

Ás sete escribiume, non o deixaron cruzar a Polonia. A súa muller non quixo cruzar sen el. Agora van camiño da fronteira eslovaca para intentalo por alí. Vai cara ao sur, de feito parece a ruta máis axeitada xa que hai unhas horas varios informes de intelixencia informaron de que a entrada de Belarús na guerra, apoiando a Putin, é inminente. Algúns atrévense mesmo a poñerlle hora, as nove desta noite. Escribo isto ás dez, e polo momento non temos noticias de que esa intervención comezara, pero si que notamos todo o día o nerviosismo e os continuos movementos de militares. Nós usamos de termómetro para medir ese nerviosismo a ponte ferroviaria que temos a carón do apartamento. Normalmente hai dous militares controlándoa, dende esta tarde hai catro. De feito dous deles achegáronsenos minutos antes de entrarmos en directo, os da noite facémolos ás portas do noso edificio para non arriscarnos ao toque de queda. O de sempre: pasaportes, credenciais, amosar o plano para que non saia a ponte, unhas palabras en ucraíno entre eles, e déixannos seguir traballando. Por moito que nos pase a diario un nunca se acostuma a ter fusís manexados por xente que non é quen de entenderte tan preto. Non sei se esta noite durmirei coma onte ou será máis movida, o que é seguro é que mañá será outro día.