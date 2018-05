Nicolás Maduro repite en la Presidencia de Venezuela para el período 2019-2025 al ganar este domingo unos comicios marcados por la altísima abstención y la exigencia de los derrotados de que se repitan las elecciones por las irregularidades registradas.

Maduro ganó al obtener 5.823.728 votos con una participación de 8.6 millones de los más de 20 millones que estaban llamados a las urnas, lo que se traduce en uno de los porcentajes de participación más bajos de la historia venezolana.

El candidato que consiguió más votos después de Maduro fue el exgobernador Henri Falcón, que obtuvo 1.820.552 votos, mientras que el expastor evangélico Javier Bertucci logró el apoyo de 925.042 votantes y Reinaldo Quijada 34.614.

Otro tanto se anotan las alianzas opositoras Mesa de la Unidad Democrática y Frente Amplio que llamaron a la abstención por considerar que estos comicios eran fraudulentos y consiguieron que los centros electorales estuvieran desolados.

Los portavoces del Frente aseguraron que la participación de este domingo en "esta farsa electoral" no llegó a 30%, una cifra que el Consejo Nacional Electoral eleva al 46%.

El recién reelegido Maduro convocó a los tres candidatos derrotados y a los líderes promotores de la abstención a un diálogo para atender las diferencias y hacer frente a la crisis del país.

"A Henri Falcón, a Javier Bertucci (...) a todos los líderes de la oposición que nos reunamos, nos encontremos y hablemos de Venezuela, los invito aquí y asumo la responsabilidad de este llamado", dijo Maduro desde las afueras del palacio de Miraflores, frente a centenares de simpatizantes.

Antes de que finalizara la jornada electoral tanto Falcón como Bertucci denunciaron que a lo largo del día se registraron más de mil violaciones a la ley electoral cometidas por el chavismo gobernante y acusaron a Maduro de usar "puntos rojos" de control para obligar al "pueblo" a votar por el candidato a la reelección.

Las reacciones internacionales

Para el expresidente del gobierno español Jose Luis Rodríguez Zapatero el resultado de las elecciones del domingo en Venezuela "abunda aún más" en la necesidad de "un proceso a fondo, urgente, de diálogo político" en el país para superar las diferencias entre gobierno y oposición.



En una entrevista exclusiva con Efe, Rodríguez Zapatero defendió que las soluciones para Venezuela no pasan por "el choque" y la confrontación", sino en "mantener viva la idea del diálogo" más allá de la "discrepancia radical, la opción abstencionista" o de que el candidato Henri Falcón no reconozca los resultados y exija unos nuevos comicios.



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado este lunes las elecciones celebradas este domingo en Venezuela en las que el actual líder venezolano, Nicolás Maduro, fue reelegido como máximo dirigente del país latinoaméricano: "No se han respetado los mínimos estándares democráticos".



"En el proceso electoral de Venezuela no se han respetado los mínimos estándares democráticos. España estudiará junto a sus socios europeos las medidas oportunas y seguirá trabajando para paliar el sufrimiento de los venezolanos", ha sido el mensaje que ha compartido el presidente del Gobierno en la red social Twitter.



Por su parte, los expresidentes españoles José María Aznar y Felipe González y otros 21 exmandatarios de países iberoamericanos han denunciado que las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Venezuela han sido "una farsa electoral", por lo que han reclamado a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de los comicios y retiren a sus embajadores en el país sudamericanos, además de denunciar la situación ante el Tribunal Penal Internacional.



Además, los países del Grupo de Lima anunciaron que no reconocen los resultados de las elecciones y han decidido "reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas" con ese país. La decisión fue anunciada en un comunicado emitido por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.