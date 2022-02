Una madre lanza a su hija de tres años al foso de los osos en un zoo de Uzbekistán

Las imágenes son impactantes. Una niña de tres años es arrojada al foso de los osos en un zoo de Uzbekistán por su madre. Afortunadamente, los cuidadores del zoológico pudieron atraer a los osos y rescatar a la menor, que sufrió una conmoción cerebral y cortes debido a la caída.

Las autoridades locales investigan ahora a la madre, que podría ser condenada a 15 años de cárcel por intento de asesinato.

"Una joven arrojó a una niña al recinto de un oso pardo, frente a todos los visitantes. No estaba completamente claro cuál fue su motivo", dijo una portavoz del zoo, según recoge el diario 20 minutos.

Woman throws daughter into enclosure with live bear.



A woman threw her daughter into a bear’s cage in #Tashkent #Zoo, #Uzbekistan, on January 28. The bear Zuzu did not attack the toddler.



woman’s motivation remained unclear, she faces a prison sentence. pic.twitter.com/Yz6wW5fCHL