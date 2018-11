Macron: "No quiero que Europa aumente su presupuesto para comprar armas americanas"

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este domingo que si los europeos aumentan el presupuesto militar es para "construir" su autonomía, no para "comprar armas estadounidenses", ante la insistencia del presidente Donald Trump de que incrementen su gasto en defensa.



"No quiero que los europeos aumenten su presupuesto de Defensa para comprar armas americanas u otras. Si aumentamos el presupuesto es para construir nuestra autonomía", aseguró Macron en una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense CNN.



Trump y Macron mantuvieron este sábado un encuentro bilateral en París, donde el mandatario estadounidense se encuentra de viaje oficial para participar en los actos de conmemoración el centenario del final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).



La llegada de Trump a Francia arrancó con polémica, ya que nada más aterrizar el viernes en París escribió un mensaje en Twitter en el que consideraba "muy insultante" que Macron propusiese un ejército europeo "para protegerse a sí misma de EE UU, China y Rusia".



En la entrevista de este domingo, el presidente francés eludió calificar el mensaje su homólogo estadounidense como un error y señaló que prefiere llevar a cabo sus labores diplomáticas "a través de discusiones directas", y no mediante tuits.



"Creo que tuvimos una discusión muy clara. Él está en favor de compartir mejor las cargas dentro de la OTAN. Estoy de acuerdo en eso. Y creo que para mejor compartir las cargas, todos nosotros necesitamos más Europa", subrayó Macron.



El presidente francés insistió en que "es un fuerte creyente en la cooperación entre diferentes pueblos" y que "esta cooperación es buena para todo el mundo".



"Mientras que los nacionalistas a veces están más basados en un enfoque unilateral y la ley del más fuerte, lo que no es mi caso. Esa probablemente sea nuestra diferencia", reflexionó sobre su relación Trump.



Cerca de 70 jefes de Estado y de Gobierno asisten hoy a la ceremonia conmemorativa del centenario del armisticio entre las Potencias Aliadas y Alemania de la Primera Guerra Mundial que se celebra en el Arco de Triunfo de París.