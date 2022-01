Macron y Putin apelan al diálogo pese a sus diferencias en Ucrania

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Rusia, Vladimir Putin, se comprometieron este a continuar el diálogo sobre la tensión militar en torno a Ucrania, aunque mantienen desacuerdos "muy importantes" sobre las causas de la situación y sus posibles soluciones.

Macron y Putin "se pusieron de acuerdo en la necesidad de continuar el diálogo", dijo a la prensa una fuente del Elíseo tras la conversación telefónica entre ambos líderes, de algo más de una hora. Aún así, "el diálogo es difícil", ya que "tenemos desacuerdos muy importantes", reconoció.

La presidencia francesa cree que el intercambio de este viernes "ha permitido dar más credibilidad al diálogo en este período de tensión" y a la "necesidad" de una desescalada en Ucrania, cerca de cuyas fronteras Rusia ha desplegado en torno a 100.000 soldados y un importante arsenal militar.

"Putin dijo claramente que no quería la confrontación", aseguró la fuente oficial francesa. El ministro de Asuntos de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, redundó en esta idea al asegurar que "si depende de Rusia no habrá guerra". El jefe de la diplomacia rusa dijo: "No queremos guerras, pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses".

Las garantías de seguridad exigidas por Rusia incluyen poner freno a una mayor expansión de la Alianza, en particular a Ucrania y Georgia, el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas y la retirada de las tropas y armamentos de la Otan a las posiciones que ocupaban antes de 1997.

El Pentágono, por su parte, advirtió a Rusia de que dé un paso atrás en la crisis de Ucrania y sostuvo que EE UU seguirá apoyando la independencia de este país.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE UU, general Mark Milley, instó en una rueda de prensa en el Pentágono a Rusia a buscar una solución diplomática y afirmó que el uso de "la fuerza armada debería ser siempre el último recurso".