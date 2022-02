Macron se consolida como el mediador más eficaz en la crisis ucraniana

Tras lograr el principio de acuerdo para una cumbre entre el líder estadounidense, Joe Biden, y el ruso, Vladímir Putin, el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha consolidado este fin de semana como el dirigente internacional más eficaz en la mediación en la crisis ucraniana.

Macron desarrolló una frenética actividad diplomática en las últimas 48 horas, sobre todo el domingo, día en el que realizó dos llamadas telefónicas a Putin y una a Biden, al canciller alemán, Olaf Scholz, al primer ministro británico, Boris Johnson, y al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Con la situación en el este de Ucrania al borde del precipicio ante el aumento de los combates entre tropas ucranianas y los rebeldes prorrusos del Donbás, Macron arrancó de Putin prácticamente a medianoche la aceptación de una cumbre con Biden.

Aún así, esa cita está condicionada a que Rusia no invada Ucrania mientras tanto y a que los responsables de Exteriores de Washington y Moscú logren avances sustanciales previamente en las cuestiones que les separan sobre la seguridad en Europa.

Aunque el Kremlin se apresuró a decir este lunes que esa cumbre es aún prematura si no se dan los avances previos que requiere, en París no lo ven como un rechazo, sino como una constatación de que no hay que dar la reunión por sentada.

"¿Estamos ahí? No, estamos en una situación muy volátil, pero estamos avanzando poco a poco", aseguró una fuente del Elíseo, que afirmó que la decisión final depende de Putin.

Hay "una esperanza diplomática que renace gracias al presidente, siguiendo los esfuerzos diplomáticos realizados desde hace varias semanas", resumió este lunes el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, en unas declaraciones televisivas.

LIDERAZGO EUROPEO. Macron, el principal promotor en los últimos años de la independencia estratégica europea y cuya afirmación en 2019 de que la OTAN estaba en situación de "muerte cerebral" causó un pequeño terremoto en Europa y Norteamérica, ha asumido el papel de liderazgo europeo en esta crisis.

Con su "pareja de baile" Angela Merkel recién retirada como canciller de Alemania y su sucesor, Olaf Scholz, aún palpando el terreno internacional al frente de una coalición de tres partidos, el inquilino del Elíseo no ha dudado en aprovechar la ocasión para quedarse solo en la cabina de mandos de la nave diplomática europea.

Aunque Macron y Scholz han colaborado estrechamente en la resurrección del llamado Cuarteto de Normandía (integrado también por Rusia y Ucrania) para reactivar la aplicación de los Acuerdos de Minsk sobre el Donbás, ha sido el francés el más activo en llamadas, propuestas y viajes a Moscú, Kiev o Berlín.

Y a pesar de que recibió críticas cuando dijo en Moscú que había que entender las necesidades de seguridad de Rusia, el líder francés, que también fue el primero en pregonar a favor de una "desescalada", ha visto cómo su postura de no enarbolar el hacha de guerra obtiene recompensa.