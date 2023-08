Luba, A incansábel Luba, é pequena, áxil e engurradiña. Ten uns ollos azuis que miran perdidos pois a súa vista non está moi fina, quizais por mor dos 103 anos que levan mirando e vivindo a convulsa historia deste país. Non perde o sentido do humor, agás cando se lle mencionan os soldados rusos, aos que di, querería matar un a un coas súas propias e aparentemente inofensivas mans.

Luba naceu pouco despois de rematar a Primeira Guerra Mundial. Sendo aínda cativa sobrevivíu ao Holodomor, o xenocidio ucraíno causado por Stalin para asoballar este país. Na rexión de Zithomir, de onde é orixinaria Luba, morreu o 20% da poboación de pura fame durante ese holocausto. "Miña nai non tiña para nos dar de comer. Miña irmá máis nova, de 4 aniños, morreu de fame. Lembro como choraba e lle pedía comida a miña nai. Nos campos había cereal, pero non nolo permitían coller. Mesmo as vacas morrían de fame porque non había para darlles. Cando morrían botábanlles veleno enriba aos corpos para que non puideramos aproveitar a súa carne, meu pai tíñanos totalmente prohibido achegarnos a elas cando as enterraban".

Un día seu irmán máis vello, sen poder aturar máis a situación foi roubar a un campo algo de gran, collérono e mallaron nel. Seu pai foino buscar á oficina do comandante e tivo que conseguir entre todos os veciños oito kilos de fariña para poder ceibalo. Luba tamén lembra que seu pai lle contaba como tivera que soterran varios cativos coas súas propias mans, eran só ósos. Lembra que facían caldo con follas das árbores e que se había sorte tiñan unha soa pataca para comeren toda a familia. Ichábanselles as barrigas da fame que pasaban, cóntanos.

Sendo xa unha muller lembra perfectamente a ocupación nazi da súa vila durante a Segunda Guerra Mundial. Ela non quixo fuxir, todo o contrario, axudaba aos partisáns que loitaban contra os alemáns. "Dábamoslles de comer, era moi arriscado porque se te vían colaborar coa resistencia os nazis pegábanche un tiro".

Un bisneto de Luba, vestido cunha 'kikimora'. MARCOS MÉNDEZ

Non contenta con alimentalos uníuse a eles, "voamos as vías do tren para que non puideran traer máis tanques", conta cun medio sorriso pícaro. Os nazis comezaron a levar as mulleres da vila a campos de traballo. Cando lle tocou a quenda a Luba cortouse ela mesma as mans e refregounas con sal. Puxéronselle tan mal que o médico nazi que a examinou pensou que non era apta para traballar, Luba salvou así de marchar a uns campos das que moitas das súas amigas non voltaron nunca.

Cando o exército vermello liberou a súa vila tomou represalias contra os que ficaran nela, Luba incluida. Nada importou que loitara contra os nazis. Mandárona traballar nun aserradoiro de madeira ao Donbás onde facía taboleiros. Nun día libre foi quen de escapar e nunca máis voltou. Tivo catro fillos, 6 netos e 7 bisnetos. Agora Luba, que non pode estar allea ao que acontece no seu país, confecciona kikimoras, traxes de camuflaxe para os francotiradores ucraínos que ben parecen disfraces do Home das Neves.

Coas súas mans vai desfacendo trozos de sacos de rafia, fío a fío que logo coa axuda das súas fillas cose un a un nunha especie de enorme capa con capucha. Os sacos envíanllos dende todo o país. Cada un destes traxes pesa arredor de 13 kilos e lévalles tres días confeccionalos. Tamén fan redes para cubrir os tanques e que non sexan localizados polos drons rusos.

"Nunca pensei que isto volvería pasar no meu país. Quero que a guerra remate xa". Volve xurar contra os rusos, son os únicos momentos nos que a vexo enfadada. Estivemos con elas dous días, lembro que o primeiro que nos dixo a Andrii e máis a min cando chegamos foi preguntarnos que que faciamos alí, que como non estabamos loitando.

As súas fillas explicáronlle que eu era xornalista español, colleume a cara e deume as gracias por estar no seu país. Tamén dá as gracias aos países que apoian a Ucraína, pero di que precisan máis: máis armas, máis tanques "para acabar con eses rusos" volve enfadarse.

A súa vida agora pasa entre o chamizo no que fan os traxes de camuflaxe e coidando das súas sete pitas. Cántanos cancións populares ucraínas e a min faime moita gracia como se refire todo o tempo a Andrii, co diminitivo ucraíno.

Luba cumpre os anos en setembro, todos os anos fan unha festa no chamizo, pero conta que xa non collen todos os da familia nel. Eu pregúntolle se me invita este ano, "non" di rotunda, "os aniversarios son só para a familia".

Antes de marcharmos, aos dous días, Luba failles as súas fillas coiller mazás e pexegos das árbores da súa horta, énchennos o coche deles. Doulle dous bicos e ela ri con forza e aprétame forte dicindo "español, español...". Non querería marchar de cabo dela nunha boa tempada, é a cara e a cruz deste traballo, coñecer xente tan marabillosa pero non poder disfrutala todo o que me gustaría. Eu levei mazás, pexegos, a fortuna de coñecer a Luba e poder contar a súa historia, e a través dela a deste país. Ela quedou tan só cun anaquiño do meu corazón.