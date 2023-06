Lesly Mukutuy, una heroína de 13 años

Hay palabras que no paran de repetirse desde que llegaron buenas noticias desde Colombia: "Milagro" es la primera, porque aún no se acaba de entender cómo cuatro niños pudieron sobrevivir 40 días en una selva espesa, y "heroína" sin duda es la segunda, pues se atribuye a la hermana mayor, Lesly Mukutuy, esta hazaña.

Lesly, de 13 años, es la mayor de los cuatro hermanos que llevaban 40 días deambulando por las selvas del Guaviare, donde el 1 de mayo se estrelló el avión en que viajaba y sobrevivió con sus hermanos Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de cinco años, y Cristin Neruman Ranoque, una bebé que cumplió el año en la selva.

A Lesly "también tenemos que reconocerle no solo su valor sino su liderazgo porque podríamos decir que fue por ella que los tres hermanitos pudieron sobrevivir a su lado, con sus cuidados, con su conocimiento también de la selva", destacó este domingo en el Hospital Militar el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

"Fue la niña, la mayorcita, nuestra heroína, la que con su sabiduría cuidó y protegió a sus hermanos", explica el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanny Yule, uno de los que lideró la búsqueda desde lo institucional.

Después de haber sido sacados el fin de semana de la selva por las patrullas conjuntas de militares e indígenas, los niños se encuentran ingresados en este hospital de Bogotá, donde están "en condiciones clínicas aceptables, a pesar de la crisis y la situación vivida en los últimos 40 días", según el parte médico.

La madre estuvo cuatro días viva tras el accidente y sus últimas palabras fueron: "Váyanse, que su papá los va a rescatar"

El conocimiento de Lesly y sus hermanos como indígenas uitoto de la naturaleza, de los frutos que se pueden comer, les permitió alimentarse y permanecer vivos, aunque se les ve raquíticos, un estado que tratan de revertir en el hospital. "Como dicen nuestros mayores, alguien los orientó y alguien los guio, tuvieron la sabiduría de cómo poder comer, conseguir agua, y por supuesto cómo aguantar hambre", explica Yule, al que como indígena nasa pusieron en el centro de la búsqueda.

Pero por si la historia no fuese ya increíble, este domingo se vivió otra vuelta de tuerca, pues Manuel Ranoque, padre de los cuatro niños, aseguró que está amenazado por el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. "Voy a vivir en Bogotá porque tengo problemas y dificultades con el Frente Carolina Ramírez que me está buscando y amenazó incluso a mis hijos" por lo que le pidió a su mujer que hiciesen el viaje en el que murió, explicó.

El hombre no dio muchos detalles de la búsqueda y que confesó que sus hijos no le han contado mucho sobre cómo sobrevivieron en la selva durante tanto tiempo. "Lesly me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir les dijo: Váyanse, que su papá los va a rescatar", relató.