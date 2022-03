Leópolis, a cidade do león

Se son xornalista é grazas, entre moitos outros, a Kapuscinski. Esta viaxe comezou en Varsovia, a súa Varsovia. Onte deixei Polonia, e pensaba nel. Sempre que escribo penso en Heródoto, en que lle conto a el. O sentido da vida é cruzar fronteiras, dicía o mestre; eu onte escribía mentras desfrutaba dese sentimento, probablemente masoquista, de non saber certo o que me agardaba do outro lado. Agora estou en Leópolis (Lviv), a cidade do León.

O tren a Leópolis. EFE

Chegamos aquí xa de mañanciña, así que o durmir foi escaso. A radio é o medio máis madrugador, pero tamén dos máis bonitos de facer. Saber que lle contas á xente que acaba de erguerse as historias das que logo falarán no café é reconfortante. Tamén é dos máis sinxelos de facer dende lugares complicados coma este. Só se precisa saber o que se vai contar e ter un móbil —mellor con datos para usar o HQ Reporter para que a calidade do son sexa a óptima e o Manu e a Mila non se me enfaden, que nunca o fan—. Pero se non hai datos o importante é que se entenda a mensaxe, vale unha chamada con mala cobertura ou mesmo un audio gravado no ombreiro dunha estrada.

O dito, para min o medio máis sinxelo nestas condicións e o máis directo. Logo está contar na tele. O meu son as reportaxes, gravar, gravar e logo editar. Pero aquí non é posible. Non viñen para iso. A televisión que a min me toca facer é a de intentar contarlle aos galegos e galegas unha pequena parte do que pasa aquí. Intentar facer entendible o inexplicable. O que pasa é que a televisión éche complicada de narices.

Para ese minuto no que intentas resumir o máis salientable, e no que só te ven a ti, hai un grupo grande de persoas detrás. Aquí o cámara e o operador de satélite, en Madrid os que reciben, en San Marcos todo un equipo de realización e de son, ademais dun sinfín de xente que che di o que, cando e como. Moita xente. O malo é que ti vés de falar con rapaces que marchan loitar, con nais que escapan do horror, de estar con nenos que non saben nin onde están, e logo tes que defender o que é e como o queres contar. O cando non está nas miñas mans. Os meus compañeiros Jesús e Miguel eran os operadores que estaban co compañeiro da televisión catalana cando uns milicianos lles pararon o directo. Ninguén os coñece. Eles viñan de Kiev, pero alí estaban onte á noite agardando por min ao outro lado da fronteira para volver ás trincheiras informativas.

As trincheiras nosas non están aquí, están en Madrid, ou en Santiago. Aquí somos compañeiros que intentan facelo o mellor posible, cada un no seu posto. Leópolis é a cidade do León, a que posiblemente acollerá ao Goberno ucraíno se cae Kiev, máis ben cando caia Kiev. Aquí hai moitas historias que contar —como en todas partes— pero neste momento histórico moitas delas concéntranse aquí. O problema é que non se poden contar por ese cando que nós non controlamos.

A tele de hoxe éche así. Non dá tempo á reflexión, a inmediatiez éo todo. Por iso, estes momentos, a última hora do día, con El Progreso, vólvenme reconciliar con Heródoto. E mañá, ás oito, a radio outra vez.