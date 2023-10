La Onu alerta de que Israel bombardeó las inmediaciones de tres hospitales en Gaza

A lo largo del fin de semana Israel ha bombardeado las inmediaciones de tres hospitales de Gaza, entre ellos el más importante de la franja, el de Shifa, en los que hay miles de pacientes y desplazados internos, advirtió este lunes Naciones Unidas.

En su informe diario sobre la situación en Gaza, que ha podido actualizar gracias al retorno de las telecomunicaciones en el territorio el domingo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Onu indicó que ha habido ataques a los centros de Shifa, el Al Quds (ambos en la capital gazatí) y en el Hospital Indonesio, en la zona norte del territorio palestino.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ