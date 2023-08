Krivói Rih e a vinganza

Dende o lonxe Krivói Rih é unha liña longuísima no horizonte salpicada de ducias de chemineas industriais, das altas e espigadas e das máis baixiñas e gordechas. Algunhas botan unha lapa de lume, outras fume escuro. Esta ten o orgullo de ser a cidade máis longa de Europa, máis de 66 quilómetros de punta a punta. É un enorme núcleo industrial de aceiro, máis tamén ten uranio nas súas terras. Parte da cidade era alto segredo na época soviética, e estaba pechada as visitas. Hoxe ademais é coñecida por ser a cidade natal do presidente Zelensky.

No momento de escribir este crónica (martes) e en só 3 días, Ucraína atacou 2 veces Moscova, a capital rusa. Foron ataques máis de orgullo de que forza, pero é que os aparellos voadores ucraínos chegaron ao mesmo corazón financieiro e político ruso sen que as defensas antiaéreas e a guerra electrónica –cando os hackers consiguen desviar electromnicamente os aparello sen disparar un só proxectil– puidesen facer nada para evitalo.

O Kremlin prometeu consecuencias tralo ataque do domingo. O luns pola noite atacaron a cidade de Zelensky. Cando chegamos ao lugar do ataque aínda se cheiraba o fume que saía dun edificio de 9 andares. Iso misturado coa contaminación dunha cidade cunha industria pesada tan grande coma esta, facía do lugar un sitio incómodo para os pulmóns –e dío alguén que, moi ao seu pesar, volveu fumar–.

Aínda hai máis de 200 persoas buscando víctimas entre os cascallos, van 4 mortos, pero poden ser máis. Ás poucas horas de chegarmos atopan un novo cadáver que eleva a seis os mortos na cidade, 5 neste edificio e un máis preto dunha escola tamén atacada. Os bombeiros túrnanse para descansar despois dun perigoso día, parte do edificio colapsou en medio dos labores de rescate. Os voluntarios reparten comida. Os afectados soben aos pisos aos que os bombeiros lles deixan retirar as súas cousas. Unha esquina do edificio, do quinto andar para arriba, desapareceu por completo. No seu lugar un oco negro do que por momento saen as luces das lanternas dos bombeiros. Entre as vítimas Daria, unha nena de 10 anos e a súa nai. Outro ataque en Jerson matou unha persoa máis, e hoxe os rusos atacaron un hospital desa cidade matando un médico.

Krivói Rih era até onte unha cidade de paso para min. Por aquí había que pasar para chegar ao sur dende a capital. Non é unha cidade bonita. Unha longuísima avenida, con tendas a cada treito e cuns cheiros a químico e fume que imaxino a fan pouc o habitábel malia contar con máis de 600.000 habitantes. Pero é a cidade do presidente, e iso imaxino que a pon, en casos de vinganza cega, no obxectivo dos mísiles rusos que pouco poden facer coa ben protexida Kíiv. Hoxe as bandeiras ondean, pouco porque pouco vento fai, a media asta na honra de Daria e do resto de falecidos que tiñan como única culpa seren ucraínos, e veciños da cidade do presidente.

Zelensky e outros altos cargos do seu goberno levan dende o domingo avisando que a guerra xa está en solo ruso. Non son só os ataques con drons á capital, tamén se teñen dado varios casos de sabotaxe a oficinas de reclutamento, algúns deles feitos por rusos que crían que estaban a atacar niños de espías ucraínos tras varias chamadas pasándolles esas informacións. Guerra psicolóxica chámanlle aquí, e semella que Ucraína a domina. Un dos detidos en Rusia por tal sabotaxe foi un señor de 78 anos que queimando a oficina onde se reclutaban soldados para mandar á fronte pensaba que estaba acabando con neonazis ucraínos... O poder da persuasión!

Esta mañá volveu arder Moscova. Vale, non moito, comparado co que pasa en Ucraína, pero eses golpes aquí saben a vitoria. Moitos, algúns mesmo de aquí, temos moitas dúbidas de que ese sexa o xeito de defender o país. Para min dende logo non o é. Probablemente, oxalá estea trabucado, esta volverá ser unha noite de ataques vingativos.