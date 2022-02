Kravets: "Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente, pero no sé disparar"

Vasyl Kravets, exfutbolista del Lugo y actuar jugador del Sporting, aseguró este jueves en declaraciones a Radio Marca y la Cadena Cope que estaría dispuesto a luchar por su país, Ucrania, en el conflicto con Rusia.

"Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo porque no sé disparar, no sé cómo moverme o cómo tengo que recargar un arma", explicaba a los micrófonos de Radio Marca.

"Yo soy un jugador de fútbol. No sé cómo tengo que disparar. Pero si Ucrania me necesita me voy para allá", explicó Kravets en El Partidazo de Cope.

El lateral zurdo cree que Ucrania tiene que intentar defender su territorio. "No podemos decirle a Putin que entre y ya. No somos los que atacan, pero vamos a defender a nuestro país. Ellos vienen a otro país para matar gente, pero no saben cuánta gente rusa puede morir allí", indicó el ucraniano.