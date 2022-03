Klitschko e os símbolos

OS IRMÁNS Klitschko son un símbolo. Aparecen pouco despois de cada ataque no lugar, sempre rodeados dun corpo de seguridade composto por homes aínda máis grandes ca eles, e miden máis de dous metros. Vitali Klitschko ademais de multicampión de peso pesado de boxeo ten un doutoramento e leva sendo alcalde e gobernador da cidade e a rexión de Kiev dende 2014; antes diso xa pasara polo Parlamento. Bo e heterodoxo currículo.

Dende que comezou a invasión el e o presidente Volodimir Zelenski convertéronse en símbolos da resistencia e a determinación ucraínas. Son heroes nacionais. Probablemente o maior erro cometido por Putin nesta guerra foi precisamente subestimar esa determinación, esa garra que caracteriza a este pobo, e que tampouco é allea ao ruso. A maioría das persoas coas que falo aquí dinme o mesmo, non teñen medo. Saben que isto é unha guerra e que poden morrer, pero non se albisca nada de medo neles nin nelas. É abraiante, pero é así.

Moitos homes volven defender Kiev despois de teren deixado as súas mulleres e fillos a salvo noutras zonas máis seguras do país ou na fronteira. Custa asimilalo. Falo con eles, míroos aos ollos para intentar entrever algo de pose, e non a atopo por ningures, e son bo niso.

Aos irmáns Klitschko, coma ao presidente Zelenski, crelos. Non adoptan ningún papel, son reais, e por iso son heroes –por moito que ideoloxicamente estean nas antípodas do que un pensa– agora. Neste país non hai ideoloxía máis que defender o propio país –parecerame pouca– .

Xusto antes ca min falou co alcalde un xornalista israelí, preguntoulle pola mediación de Bennett. Sen pelos na lingua díxolle que o que esperaba de Israel era unha posición máis clara, sen ambigüidades. Díxollo mirándoo á cara, eu estaba ao seu carón. Cando me chegou a quenda de preguntarlle fixo o mesmo, mirarme aos ollos e dicir o que sabía que tiña que dicir sen un atisbo de dúbida. Fala un bo inglés, di o meu compañeiro Yaric, en broma, creo, que mellor que ucraíno.

As miñas preguntas non eran comprometedoras, a postura do noso Goberno está tan clara ou tan pouco clara como a do resto de Europa, un si, pero por se acaso non moito non vaia ser. Non me metín en fregados políticos e fun pola parte máis humana. Que que lle diría aos españois, que como está a situación humanitaria agora mesmo na cidade, en fin, que mollar non me mollei moito agás cando lle preguntei –por orde directa– que se estaba preparado para coller as armas. Aos españois, como ao resto do mundo, pídelles axuda: comida, menciñas e cartos para defender a súa cidade. A situación está controlada polo momento –aí saíu o político– pero pode empeorar dun día para outro, e na última, aí si, aínda máis serio, e volvendo ser o símbolo que é, un por suposto.

Oksana Baulina tamén era un símbolo no seu país, Rusia, por informar sobre a corrupción. Por iso mesmo tivo que abandonalo. Hai unhas horas morreu aquí en Kiev, nun ataque dobre, un deses que vai polos servizos de emerxencia ou xornalistas. Un crime de guerra. Un máis.

Oksana, vai por ti.