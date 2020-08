¿Kim Jong-un, en coma? Los rumores sobre la salud del líder norcoreano no dejan de crecer

Numerosos medios de la prensa internacional ponen al líder supremo norcoreano, Kim Jong Un, en coma, aunque con vída, y a su hermana menor Kim Yo Jong al mando del gobierno del país asiático tras las declaraciones de un diplomático de Corea del Sur.

Este diplomático y asesor del presidente de su país es Chang Song-min, quien, en unas declaraciones a la prensa, aseguró que el dictador del país vecino se encuentra "en coma", aunque aclaró que "su vida no ha terminado".

En unas declaraciones recogidas por el New York Post, Chang comentaba además el proceso relevo de poder que se estaría dando en Corea del Norte dados los presuntos problemas de salud que habría sufrido su actual dirigente en los últimos tiempos. "No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Kim Yo-jong está pasando a primer plano ya que no se puede mantener un vacío durante un período prolongado", afirmó.

Estos rumores sobre la salud de Kim Jong Un se remontan al mes de marzo, cuando incluso se llegó a especular sobre su posible fallecimiento tras una operación cardíaca. No obstante, el líder norcoreano reapareción pública a principios del mes de mayo.