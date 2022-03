NO TREN QUE vai a Kiev só imos xornalistas e voluntarios que van loitar. Tiña prevista a chegada ás 7.45 pero chegamos contra as dez da mañá. Ás 11.00 xa estabamos no hotel Kozatsky, en pleno centro da cidade, na súa praza da independencia e preto de moitos, demasiados para o meu gusto e a nosa seguridade, edificios oficiais. Iso si, dende o balcón do meu compañeiro Ignacio, operador de cámara e fotógrafo, temos un tiro ben chulo para facer os típicos directos balconís aos que nos obriga o toque de queda. Sen ter tempo de sacar nada da mochila soan as primeiras sirenas antiaéreas, ao lado, non como en Leópolis que as oiamos, agás esta noite, segundo me contaron, algo máis ao lonxe. Ao pouco dous estouros, eses si soaron afastados, e outra vez as sirenas. Benvidos a Kiev.

Logo pola tarde Alexey e Kiril, os nosos fixers aquí, lévaronnos a ver algo da cidade. É unha cidade pantasma. Baleira. As estradas están cortadas a cada pouco por ourizos metálicos, bloques de formigón que che obrigan a zigzaguear e check points tanto militares coma de milicianos. Todas as tendas, agás algunha que outra de alimentación, están pechadas. Imos ver un refuxio, unha estación de metro na que, malia seren as cinco da tarde xa hai xente. Algúns mesmo levaron algún moble para alí e montaron un cuarto improvisado cos seus estantes e o colchón no chan. Tamén hai algunha tenda de campaña, e ao fondo unha pantalla e un proxector. Cando nós fomos tocaba ‘O Hobbit’. O cine sempre, por triste que sexa, alegra o espírito. Dime Alexey que pola noite as estacións están cheas, que logo das 20.00, a hora do toque de queda, péchanse as portas e a xente xa non sae até a mañá seguinte. Hai quen pasa todo o día aí. Da pouca xente que queda na cidade. Segundo Alexey, a metade, dunha poboación de case tres millóns de persoas, xa marchou.

Seguimos o noso paseo por un Kiev triste, solitario, preparado para se defender do inimigo que xa está ás portas, a uns 20 quilómetros a leste, oeste e norte. En Irpin, unha das cidades dormitorio da capital, morreu o primeiro xornalista estranxeiro. Era norteamericano e freelance, como o son a maioría dos que están aquí.

Se lles compran a foto, as imaxes ou a reportaxe ese día facturan, se non, toca pagar hotel, comidas, seguros e fixer sen ver un can a cambio. Da situación dalgúns dos compañeiros dos medios falarei outro día. Dá para moito.

Alexey e Kiril lévannos ao edificio residencial que foi atacado por un mísil. Un mísil interceptado polas defensas antiaéreas e que foi dar no edificio, alto e amarelo. Non morreu ninguén, porque pouca xente había, pero houbo feridos, entre eles un neno dun ano ao que lle tiveron que amputar a perna. A imaxe dese edificio quedará por sempre como símbolo desta guerra. Mentres os meus compañeiros tiran fotos eu falo con Alexey, amósame o seu traballo. É deseñador gráfico, e dos bos (Alexey Bulava en Behance, ou Vimeo, bótadelle un ollo e seguídeo se vos gusta o que fai). Agora, de volta no meu cuarto de Kozatsky, mirando o seu portfolio e os seus traballos, sobre todo un que titula ‘Chesnut Fontain’, cheo de cor e vida, penso na mala sorte de ternos coñecido nesta situación, pero na boa de que estea, xunto con Kiril, connosco, para darlle vida coas súas palabras a unha cidade que case parece morta.