Kiev lamenta la falta de "reacción seria" de Occidente a los ataques en Leópolis

Las autoridades ucranianas lamentaron la falta de lo que califican de "una reacción seria" por parte de Occidente a los ataques de este sábado en Leópolis, en el oeste de Ucrania, que coincidieron con la visita a la vecina Polonia del presidente de EE.UU., Joe Biden.

"Muchas personas vieron una relación entre esos ataques y la visita de Biden a Rzeszów", indicó un portavoz de la presidencia ucraniana, a través de la cuenta en Facebook.

La fuente presidencial aludía así a la presencia del presidente estadounidense en esa ciudad polaca, el viernes, donde visitó a sus tropas estacionadas cerca de la frontera con Ucrania.

In #Lviv all night long firefighters eliminated the consequences of a missile hit on the territory of one of the industrial enterprises of fuel storage. pic.twitter.com/lTlbQz2OvD