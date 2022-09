Un joven mata a cuatro personas en un tiroteo que retransmitió por Facebook

Cuatro personas han fallecido y otras tres personas han resultado heridas a consecuencia de una serie de tiroteos registrados en la ciudad estadounidense de Memphis, en el estado de Tennessee, uno de ellos retransmitido en directo en Facebook por el presunto autor del ataque.

Según ha confirmado la jefa de la Policía de Memphis, Cerelyn Davis, el hecho de que el suceso fuese retransmitido en la red social ha conducido finalmente a la detención de Ezekiel Kelly como principal sospechoso de los tiroteos, recoge CNN. Se trata de un joven de 19 años con antecedentes penales.

So Ezekiel Kelly, who is shooting up Memphis and livestreaming it, has prior arrests for attempted 1st degree murder, aggravated assault and reckless endangerment in 2020. Sentenced to 3 years but released in 2. Why am I not surprised? This is the soft on crime Democrat way. pic.twitter.com/8Ajsze4zan