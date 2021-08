Un británico de vacaciones en Afganistán: "No me veía este verano tomando sol en la playa"

Un estudiante universitario británico de 21 años, Miles Routledge, asegura que se encontraba en Afganistán de "vacaciones" cuando se vio sorprendido por el avance de los talibanes, por lo que ahora está atrapado en el país y retransmite su periplo en directo a través de sus redes sociales.

Routledge afirmó este lunes al diario británico The Times que en estos momentos se encuentra "en buenas manos", en un emplazamiento gestionado por Naciones Unidas en Kabul junto con cerca de 50 personas de nacionalidad británica, estadounidense y turca.

En un primer momento, sin embargo, criticó que había sido abandonado por la embajada británica, que no respondía a sus llamadas ni correos electrónicos cuando los talibanes ya rodeaban la capital afgana.

Este joven, estudiante de Física en la Universidad de Loughborough (centro de Inglaterra), escribió en el foro 4Chan el pasado 13 de agosto: "He decidido pasarme por Afganistán unos días, nunca he estado antes. Simplemente holgazaneando y tomando el sol. Me parece más pacífico que Londres".

Routledge ha explicado que escogió Kabul como destino turístico porque quería descubrir "los peores lugares del mundo", como si de una "lista de la compra" se tratase, tras haber visitado la zona de exclusión de Chernóbil en 2019.

Su primer objetivo era visitar Corea del Norte, pero debido a la pandemia de coronavirus los trámites burocráticos para entrar en Afganistán eran más sencillos, ha argumentado el estudiante, que se quedó prendado además de la "belleza, gastronomía y precios baratos" del país.

El joven ha colgado un vídeo en plataformas como 4Chan o Twich en las que ha contado parte de su experiencia. "No os preocupéis, me he criado en Birmingham, dicen que es la ciudad más peligrosa del mundo, así que esto es el paraíso", comenta entre risas. "No me arrepiento de nada. De mayor voy a ser banquero, me gusta el riesgo así que no me veía este verano tomando sol en la playa".

En la conexión Routledge ha respondido a todo tipo de preguntas de sus seguidores, entre ellas, sobre su orientación sexual o sobre si en el país afgano hay servicio de Uber o su contacto con los talibanes. "¿Que si soy gay? No, tengo novia. Tengo que llevarle un buen regalo después de esto", bromeaba.

"¿Que si he visto talibanes? Sí, de hecho me di la mano con ellos… Yo soy muy educado y doy la mano con todo el mundo", comenta sin perder el sentido del humor.

Routledge no tiene contacto con nadie de su familia desde los 14 años, a quienes considera "lo peor". Ha llegado a vagabundear en las calles de Birmingham y trabaja en banca para pagarse sus estudios, mantenerse económicamente y poder hacer sus excéntricos viajes, según él mismo ha relatado.

EL JOVEN LORD. Otro detalle de su inusual modo de vida es la adquisición del título de Lord por 15 libras, una adquisición a la que saca partido "a pesar de que no tenga ninguna validez legal" y que recomienda a todo el mundo y, según él puede salvarle la vida.

"En mi tarjeta de crédito de American Express aparece junto a mi nombre. Si me secuestran los talibanes quizá puedan valorarlo como una razón suficiente para mantenerme con vida [...] pensarán que soy importante. En serio tenéis que haceros con un título de estos… Cuando lo ven en algunos restaurantes me han invitado a cenar y en los hoteles te dan la mejor habitación", asegura, que al ver la palabra "lord" junto a su nombre en su tarjeta de crédito todo el mundo le "trata súper bien", comenta entre risas.