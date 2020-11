José María Carrascal llegó a la televisión cuando estaba a punto de cumplir 60 años, y con sus llamativas corbatas y sus inconfundibles comentarios se metió a la audiencia en el bolsillo ¡Y eso que no le gustaba trabajar en televisión! Nació en Madrid, estudió en Lugo, se formó en Barcelona y trabajó como corresponsal en Berlín y Nueva York, donde vivió 25 años. Ahora, ya jubilado, analiza el panorama político que dejan las elecciones de EE UU.

La pregunta del millón: ¿qué ha llevado a Trump a perder las elecciones presidenciales?

La aparición de Trump en política fue más bien una reacción que una acción. Los estadounidenses han pasado de ser los dueños del mundo a ser desafiados por un dictador, a ver cómo el valor del dólar es cada vez más bajo que el euro; de elegir a un presidente negro a que cada vez sea mayor el problema racial. Apareció un señor, vamos a llamarle así, que dijo: "Make America great again" (Hagamos de nuevo a América grande), y le eligieron por el cabreo que había hacia la clase política.

Un rebote en toda regla.

Pero ese rebote no ha resuelto ninguno de los problemas del país.

La gestión de Trump de la pandemia ha sido muy criticada. ¿Es una de las razones que explican sus resultados en las urnas?

Ha hecho una gestión de la crisis del virus malísima. Negar que era una pandemia, decir que se podía curar tomando unos sorbos de lejía... todo.

Si tuviera que sacar algo en positivo del mandato de cuatro años del republicano, ¿qué sería?

Ha tenido una cosa buena: que no ha metido a EE UU en una guerra. También ha bajado los impuestos y su tasa de paro es la más baja del mundo con un 3%. De resto todo ha sido negativo, especialmente los enfrentamientos entre americanos.

Trump ha demostrado tener muy mal perder y ahora se resiste a admitir su derrota en las urnas. ¿Tiene posibilidades de ganar en los tribunales con sus denuncias de fraude electoral?

Solo cuenta con el apoyo de su familia y sus íntimos y, lo más importante, la cadena de televisión Fox, que es la única que le apoyaba, le ha retirado también su apoyo. También ha dejado de apoyarle el periódico New York Post, que apoyó la candidatura del republicano en la campaña. Yo creo que le van a convencer.

¿Qué será de Trump a partir de ahora? ¿Cree que se presentará en las elecciones de 2024?

Este se apunta a un bombardeo, tampoco tiene nada que hacer. Trump está pensando ya en el 2024, lo que significa que ha asumido su derrota en las urnas. Él recuerda que George W. Bush ganó por su denuncia en las elecciones del año 2000 y él lo va a intentar por todos los medios.

El tablero político se ha dado la vuelta en estas elecciones.

Me ha asombrado que los estadounidenses hayan elegido lo contrario. Lo más importante es que algunos estados que le dieron a Trump en 2016 la Presidencia, como Pensilvania o Arizona, esta vez se la han negado. Los norteamericanos no han votado con el sentimiento, sino con la cabeza.

¿Qué tiene el demócrata Joe Biden que no tenga el actual inquilino de la Casa Blanca?

No grita, no insulta, habla de convivencia y no de separación.

¿Cómo serán los nuevos EE UU con Biden como presidente?

Biden no va a ser capaz de solucionar problemas como el racismo. Él va a ser más bien un presidente puente, esto es, que va a tratar de calmar los ánimos, tranquilizar a la nación y preparar la futura presidencia de Kamala Harris, una mujer preparadísima.

¿Y cómo cambiarán las relaciones entre las potencias mundiales, y concretamente con la UE?

El clima va a cambiar, pero a mejor. La aparición de un hombre tranquilo en la Casa Blanca va a tener un efecto tranquilizador.

Iba a la Casa Blanca cada dos por tres porque el ama de llaves de los Nixon era gallega

Alguna entrevista especial que recuerde...

Al presidente Ronald Reagan en 1986. Iba a visitar España y me pidieron entrevistarlo. Los presidentes norteamericanos no suelen conceder entrevistas, pero gracias a un conocido de Hollywood la conseguí. Me llamaron de la Casa Blanca para concertarla: "Tiene usted muy buenos amigos". No admitían preguntas sobre la política interna americana y me advirtieron: "Cuando escuche 'Thank you, mr president' (Gracias señor presidente), se levanta y se va, eso significará que la entrevista ha terminado".

¿Cómo es tener cerca a Reagan?

Le di la mano y no me movía. Reagan me dio un empujón y me dijo: "We have to talk" (Tenemos que hablar). Tenía un don de gentes y una capacidad tremenda. Antes de que me diera cuenta ya me estaban diciendo 'Thank you mr president'.

¿Era su primera vez en la Casa Blanca o la conocía de antes?

La conocía de antes, cuando era presidente Richard Nixon. Los Nixon tenían como ama de llaves a una gallega, Dina, y su marido, Manolo, de A Coruña, era asistente del presidente. Les hice una entrevista cuando todavía trabajaba para el diario Pueblo y Dina me dijo: "Me aburro como una ostra, cuando vengas a Washington no dejes de verme". Y yo iba allí cada dos por tres a tomarme un café con ella. A Manolo no lo veía apenas porque siempre estaba acompañando a Nixon.

De cerca ► "Recuerdo el olor de la panadería Seijas de Lugo"

¿Cuánto vivió en Lugo?

Llegué con ocho años, y me fui a Barcelona con 17.



¿Un recuerdo...?

El olor de la panadería Seijas.



¿Un momento...?

Cuando fui con Carlos Ferreiro (delegado de Tráfico en Lugo) y José Novo Freire (alcalde) a ver la orquesta de cámara de Berlín a Lugo, sería 1943.



¿Vuelve siempre que puede?

Hasta 2016 iba a Lugo siempre el último sábado de junio a la comida con los compañeros de clase de BAC .



Curiosidad, ¿cuántas corbatas tiene?

Unas 50 o 60, ahora llevo siempre jerseys de cuello alto (ríe).