Massa reconoce la derrota ante Milei y le felicita como "presidente de todos los argentinos"

El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en el balotaje, que dio el triunfo -aún sin cifras oficiales- a su oponente, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien será próximo mandatario del país desde el 10 de diciembre.

Milei obtuvo el 55,95 % de los votos –con el 86,59% de las mesas escrutadas– frente a Massa, quien sumó el 44,04 % de los votos.

🚨Javier Milei es el nuevo Presidente de Argentina 🇦🇷.



Sergio Massa acaba de reconocer la derrota.



“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el Presidente que la mayoría de los argentinos… pic.twitter.com/SYe3hYFRH5