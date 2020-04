Italia supera los 20.000 muertos por coronavirus y Nueva York ya sobrepasa los 10.000

Italia alcanzó este lunes los 20.465 fallecidos con el coronavirus, tras registrarse 566 en las últimas 24 horas, y, aunque hay signos de que la propagación se contiene, no relajará el confinamiento y el drástico bloqueo de actividades, más allá de abrir a partir del martes algunos negocios, como librerías.



"Todavía estamos en la 'fase uno', no hay duda": así de contundente se mostró este lunes el profesor Gianni Rezza, del Consejo Técnico Científico que asesora al Gobierno, al comparecer en la conferencia de prensa diaria de Protección Civil.



La cifra de 566 fallecidos de ester lunes es muy superior a los 431 del domingo, que fue la más baja en las últimas tres semanas, y el número total de contagios se sitúa en 159.516 personas, según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



Los positivos actuales son 103.616, de los cuáles el 70 % -72.330- están aislados en sus casas, y por décimo día consecutivo se reducen los ingresados en cuidados intensivos, que son ahora 3.260 en todo el país.



"Hay signos positivos, pero el número de muertes sigue siendo alto", señaló Rezza, aunque explicó que hay que tener en cuenta que los decesos corresponden a personas que se han infectado semanas antes y que los nuevos casos de contagios tampoco son "nuevos", ya que hay que tener en cuenta el periodo de incubación.

No obstante, la mejoría de la situación respecto a semanas atrás, en plena expansión de la epidemia y a pesar de que ahora los hospitales ya no están tan colapsados, el Gobierno italiano no quiere bajar la guardia y echar por tierra los sacrificios realizados. Por eso, ha prolongado hasta el 3 de mayo las medidas de confinamiento de las personas en sus casas y el cierre de todas las actividades no esenciales, medidas que debían expirar este lunes 13 de abril.



El nuevo decreto, que empieza a aplicarse el martes, ya que hoy es festivo en Italia, permitirá solo la apertura de algunos pocos negocios, algo casi simbólico y experimental. Se trata de las librerías, papelerías, tiendas de ropa para niños y algunos servicios forestales, que se suman a las tiendas de primera necesidad aún en activo, como supermercados o farmacias.



MÁS DE 10.000 MUERTOS EN NUEVA YORK. La cifra de víctimas de coronavirus también sigue aumentando en el estado de Nueva York, donde 10.056 personas han fallecido por el Covid-19, según anunció este lunes el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

En su conferencia diaria, Cuomo aseguró que los muertos en las últimas 24 horas (671) han registrado un descenso respecto a los días anteriores.



Asimismo, Cuomo aseguró que a pesar de estas muertes, los datos apuntan a un aplanamiento de la curva gracias a que se ha podido controlar la expansión de la enfermedad, que ya ha afectado a más de 195.000 personas.



En este sentido, apuntó que el número de hospitalizaciones registrado en las últimas horas fue de 1.958, la menor cifra desde el 29 de marzo, y el de enfermos admitidos en la unidad de cuidados intensivos fue de 83, manteniéndose por debajo de los cien ingresos diarios, como ha ocurrido en las ultimas tres jornadas.

REINO UNIDO SUMA 717 VÍCTIMAS MORTALES. Por su parte, en Reino Unido los fallecidos por Covid-19 ascienden a 11.329, después de sumar otras 717 en las últimas 24 horas, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del Reino Unido.



La cifra de fallecimientos es algo inferior a los 737 registrados el domingo, cuando se superaron las 10.000 muertes, y al "récord" de 980 anunciados el pasado viernes, que fue la cota diaria más alta registrada hasta entonces en un país europeo.



Los expertos avisan de que, aunque el ritmo de crecimiento de las defunciones se ha reducido, esto puede deberse a varios factores, y no indica que se haya alcanzado el pico de la pandemia, además de que estos datos no incluyen las bajas extrahospitalarias, que elevarían mucho más el total.



El ministerio señaló que el domingo se realizaron 18.000 test de detección del virus, un avance respecto a días anteriores pero aún lejos del objetivo gubernamental de realizar 100.000 diarios para finales de este mes.