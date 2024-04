Irán lanza contra Israel un ataque con decenas de drones y misiles balísticos

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado a última hora el lanzamiento de un ataque sin precedentes con decenas de misiles balísticos y drones contra Israel en respuesta al bombardeo contra el consulado de Irán en Siria.

Irán calificó la operación "como parte del castigo a ese régimen ilegítimo y criminal" en referencia a Israel, y aseguró que el ataque será alabado por "los pueblos libres del mundo". Antes del anuncio iraní, el Ejército israelí confirmó el lanzamiento de "decenas de drones" desde Irán rumbo a Israel, pero advirtió que estos tardarían "varias horas"en llegar al país y que la Fuerza Aérea de Israel los estaba rastreando a fin de interceptarlos.

Dada esta situación, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó de madrugada al gabinete de guerra de urgencia y pidió a la población israelí seguir las directrices del Ejército.

"El primer ministro, Benjamín Netanyahu, convocó al gabinete de gestión de guerra en Kirya", en Tel Aviv, donde se encuentra el cuartel general del Ministerio de Defensa, dijo su oficina en un comunicado.

En un primer parte, el Ejército israelí aseguró haber identificado "más de 100 drones" iraníes de camino hacia territorio hebreo.

Por su parte, la Casa Blanca también confirmó el inicio de un ataque aéreo desde Irán contra Israel, al tiempo que el presidente Joe Biden, que interrumpió su descanso de fin de semana, dijo estar siendo informado con precisión de todo lo sucedido.

"Irán ha comenzado un ataque aéreo contra Israel. El presidente Biden está siendo actualizado regularmente sobre la situación por su equipo de seguridad nacional y se reunirá con ellos en la Casa Blanca", indicó la oficina del presidente en un comunicado.

A consecuencia de este lanzamiento de misiles hacia Israel, Líbano, Jordania e Irak decidieron suspender temporalmente su espacio aéreo, y Jordania, además, impuso el estado de emergencia en todo su territorio.

El ataque contra Israel se produce como represalia al bombardeo contra el consulado en Damasco del 1 de abril en el que murieron seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria, y del que Teherán acusó a Tel Aviv.

Antes de atacar con drones y misiles contra Israel, la Guardia Revolucionaria de Irán capturó este sábado por la mañana un buque vinculado con el estado judío en el golfo Pérsico, en lo que se interpretó —y finalmente fue— como un aviso o una advertencia de las represalias que planeaba Teherán contra Israel por el ataque al consulado iraní en Damasco.

"La marina de la Guardia Revolucionaria se apoderó de un carguero asociado con el régimen sionista (Israel)", informó la agencia Tasnim, vinculada con ese cuerpo militar de élite. "Este barco se dirige ahora a aguas territoriales de nuestro país", indicó por su parte la agencia estatal Irna ayer por la tarde.

El buque capturado sería el MSC Aries, con bandera portuguesa, y según Tasnim, estaría vinculado con la empresa Zodiac Maritime, de propiedad israelí. Medios iraníes como la agencia SNN mostraron vídeos de militares descendiendo de un helicóptero y abordando dicho buque.

Iranian cruise missile heading at low altitude towards Israel tonight, seen over eastern Iraq. pic.twitter.com/7JQ92l5MUI