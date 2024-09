Israel advierte a los ciudadanos de Líbano que dejen los edificios usados por Hizbulá

El Ejército de Israel confirmó este lunes los nuevos bombardeos contra el sur del Líbano y advirtió a los ciudadanos de ese país que se alejen de los edificios usados por el grupo chií Hizbulá para almacenar armamento, ya que pronto lanzará una serie de ataques contra objetivos de la milicia.

"En las últimas horas hemos detectado planes de Hizbulá para atacar a los ciudadanos del Estado de Israel. El Ejército comenzó a atacar hace una hora. En un futuro cercano, el Ejército atacará objetivos terroristas en Líbano para eliminar las amenazas", dijo en una rueda de prensa el principal portavoz castrense, Daniel Hagari.

Israel lanzó este lunes una nueva campaña de intensos bombardeos contra diferentes áreas del sur del Líbano y del oriental Valle de la Bekaa, bastiones de Hizbulá, en medio de la creciente tensión tras los ataques sin precedentes de la semana pasada en territorio libanés.

Al menos una persona murió y otras 20 resultaron heridas este lunes en una campaña de bombardeos israelíes contra decenas de áreas del sur y el este del Líbano, en medio de una fuerte escalada entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá.

BREAKING:



Israel is carpet bombing civilian homes all across South Lebanon and the Bekaa Valley.



At least 58 towns and villages have been hit.



This is terrorism—plain and simple. pic.twitter.com/83IE1dFzBr