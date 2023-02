Los investigadores no dan credibilidad a la joven que cree ser Madeleine McCann

Han pasado más de 15 años desde que se anunció la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica a la que se le perdió el paradero en Portugal en el año 2007. En estos lustros han salido muchas informaciones sobre su posible ubicación o quiénes podrían haber sido los culpables de dicha desaparición.

La última novedad, desvelada hace escasos días, ha dejado a todos sobresaltados, ya que Julia Faustyina Wendel, una joven polaca de 21 años, asegura que ella es Madeleine. La mujer incluso ha creado una cuenta en Instagram con el nombre @iammadeleinemccan en la que publica contenidos acerca de su teoría, y que cuenta ya con más de un millón de seguidores.

Sin embargo, los investigadores no creen a la joven y descartan que esta sea Madeleine. Según The Daily Mirror, tanto Scotland Yard como la Policía de Reino Unido han decidido "ignorar" el testimonio de Julia Wendel, a la que no le dan credibilidad. De hecho, todas las hipótesis que manejan apuntan a que la pequeña Madeleine murió el mismo día de su desaparición.

Los investigadores, eso sí, han realizado diversas pruebas biométricas para estimar cuál sería el aspecto actual de Madeleine y las han comparado con imágenes de Julia, no hallando parecido alguno entre ambas.

"Necesito una prueba de ADN"

A pesar de esto, Julia Wendel está tan confiada en la veracidad de su teoría que ha pedido hacerse una prueba de ADN, algo a lo que estaban dispuestos los padres de Madeleine, Kate y Gerry. "Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN", publicó hace unos días la joven Julia Wendel en la cuenta de Instagram Yo soy Madeleine McCann.

Sin embargo, los cuerpos policiales encargados de la investigación apuntan a que el ADN de Madeleine está en todas las bases de datos a nivel mundial al ser "una de las personas más buscadas del mundo", por lo que sería improbable que la posible coincidencia con Julia Wendel no se hubiese detectado hasta ahora. A esto hay que sumar la negativa de la familia actual de la joven polaca a que esta realice las pruebas, pues consideran todo este caso una pérdida de tiempo.