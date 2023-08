De hoteis, crianzas e Anne Igartiburu

Foi a pasada unha semana intensa, dura emocionalmente e chea de preguntas sen reposta. Algo está a cambiar no transcurso desta guerra, nótase no ambiente, ou nótoo eu mais non son quen de explicar o que é exactamente. Comecei a semana acompañando un grupo de españois e colombianos na súa viaxe á fronte para loitaren. Estiven dous días convivindo con eles na fronte. Eles quedaron na súa base, sei que están ben porque falamos a diario, pero agora eles, cos seus nomes e apelidos, as súas historias e as súas familias son unha preocupación máis. Xa están a adestrar para as súas misións. Nuns días hei volver estar con eles para seguirvos contando as súas historias.

Despois de deixalos pasei polo hotel Duzhba de Pokrovsk que fora atacado o luns pola noite e do que xa vos falara na anterior crónica. Vin o que fora o meu último cuarto nel o verán pasado, as fiestras xa non existían. As mesas da terraza da pizzería na que adoitabamos cear estaban aínda cubertas de cascallos. Notei unha sensación rara, de alivio e mais de rabia e medo. Alivio por non ter estado alí, e por pouco ademais, Andrii chamara o domingo para reservar cuarto para a noite do día seguinte, dixéralle que non había, que o hotel estaba pechado por un tempo. Rabia pola dor causada a xente inocente. E medo por imaxinar que podería ter estado alí... e podería non volver xogar co meu afillado ou dicirlles a meus pais canto os quero. Convivimos coa morte a diario, pero casi nunca pensamos na nosa.

Ao día seguinte tocounos cubrir un ataque en Zaporiyia. Chegamos de mañá cedo, aínda estaban os investigadores recollendo os restos do mísil e os bombeiros apagando os derradeiros rescoldos. O proxectil destruíra unha pequena igrexa e varias tendas que había preto. Nun parque infantil, onde estaban os restos do mísil, había dous charcos de sangue. A uns metros os voluntarios da World Central Kitchen —a ONG do cociñeiro español José Andrés— comezaban a montar a carpa. Sempre, sempre están dos primeiros no lugar dos ataques repartindo comida quente ás víctimas, aos rescatistas e ofrecéndonola a nós tamén. É abraiante o seu labor e a súa capacidade de mobilización por todos os recunchos do país.

Como dicía, alí estaban eles comezando a repartir alimentos aos necesitados —que neste país son moitos—, os curiosos que se achegaban, os rescatistas, nós, os charcos de sangue e ducias de billetes espallados por todo o xardín de xogos. Os billetes eran de 5, 10, 20 e 50 grivnas (os pequenos) pero moitos. Algúns estaban medio queimados, moitos manchados de sangue ou mollados pola auga dos bombeiros e a maioría enteiros. Malia teren pasado por alí moitas persoas, moitas de seguro necesitadas, os billetes seguían no seu lugar. Non vin ninguén coller un só deles. Eu pensei que serían os cartos das caixas rexistradoras das tendas ou do supermercado afectados polo ataque. Agora, sen ter a certeza, coido que sei de onde viñan.

Esa mesma tarde publicouse un vídeo no que aparecían dúas das tres víctimas do ataque, dúas rapazas de 19 e 21 anos que estaban a cantar no lugar. Músicas de rúa que probablemente —e isto, disculpádeme, é conxetura polo que vin no lugar e souben despois— tiñan a funda dunha guitarra na que recollían o que a xente lles botaba polas súas cancións. Nunca saberemos cal das dúas hipóteses é a correcta, e que máis ten, o detalle dos cartos das víctimas que ninguén, nin os que pasan fame, quixeron coller di moito do horror e a honra que vivimos neste país todos os días.

Como case todas as noites, dende hai xa tempo, metereime na cama, pecharei os ollos, pensarei no día: no bo e no malo que vivimos; e tentarei pasar páxina

Só tres días despois, e na mesma cidade os rusos atacaron outro hotel. Outra vez un hotel coñecido no que xornalistas e traballadores de organismos internacionais adoitabamos quedar. Alí, ao seu carón, había moitos nenos a brincar. As imaxes das crianzas xogando e vendo como se achegaba o mísil son arrepiantes. Din os rusos que atacaron unha base de mercenarios extranxeiros. É certo que é raro o hotel deste país no que non nos crucemos cun militar, pero é que o país esta en guerra e os militares están por todas partes. Que nun hotel haxa militares que quedan coas súas parellas no seus días de decanso, ou mesmo que só pasan neles un día ou dous para durmiren nun colchón de verdade e poder tomar un baño, non convirte o lugar nunha base de nada. Unha vez máis, desculpade outra vez, conxeturas baseadas nas vivencias e nas ducias de hoteis visitados dende que comezou a guerra.

Agora estou nun deles, na cidade de Jarkiv, tras un longo día de evacuacións en Kupiansk. Nesta fronte norleste os rusos están a avanzar nos últimos días moito máis rápido cos ucraínos na súa contraofensiva no sur. Como case todas as noites, dende hai xa tempo, metereime na cama, pecharei os ollos, pensarei no día: no bo e no malo que vivimos; e tentarei pasar páxina —sen esquecer, por suposto— para poder comezar mañá con bo pé. Resulta que este proceso aprendino só, saíume sen decatarme durante o peor do asedio a Kíiv o inverno do ano pasado. Eu nunca fun de ioga, meditacións e demais terapias. Decateime de que se convertera en rutina cando a xente en España me preguntaba como facía para erguerme e traballar todos os días despois do visto. Pois agora sei, grazas a Anne Igartiburu e as súas redes sociais, que o que fago, sen decatarme, é meditación. Para os que saben disto poderalles parecer unha parvada, mais para min que sempre fun un escéptico, foi toda unha revelación. Igartiburu sempre me gustou como comunicadora, sempre me pareceu auténtica. Non lle coñecía esa faceta de gurú, pero agradézolla. Corazones, en serio, un deses malos días probade a metervos na cama, respirar polo nariz e tirar as malas experiencias de vós, a min, en días e semanas coma esta, ese simple xesto, ese minutiño, fai que poida seguir adiante.