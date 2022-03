Hoxe ía falar nesta crónica de sabotadores e espías, pero acabo de recibir unha mensaxe de audio que me ten o corazón encollido. É de Horacio Rocha Staines, correspondente de Televisa, México, con base en Londres pero a quen lle tocou vir cubrir esta guerra. Coñecín o ‘home tranquilo’ en Leópolis. Era parte do meu equipo, aínda que non fose así. Formamos un equipo canda Miguel, o operador de cámara, e Jesús, o operador de satélite. Con eles Horacio saíu de Kiev, e con eles e logo comigo quedou. Marchar de Ucraína para Horacio significa deixar moito atrás, por moito que fose o que tiña que facer: Enténdoo en Leópolis. Horacio cubriu esta guerra só. Co seu móbil, como se fan agora moitas conexións en directo. Traballando arreo, con conexións en horarios matadores. É un profesional como poucos vin. É deses xornalistas que me encantaría ter de mestre en calquera universidade. Horacio é das persoas que fala pouco, pero cando fala non falla. Hoxe saíu de Ucraína. Non podía máis, nin física nin mentalmente.

A mensaxe que acabo de oír mandouma desde Varsovia, cunha voz aínda entrecortada pola emoción. Mañá estará na súa casa de Londres, pero di que xa nin iso lle apetece. Marchar para el significa deixar moito atrás, por moito que fose o que tiña que facer. Enténdoo. Eu levo adiando ese día de marchar xa se cadra demasiado tempo.

Cando levas un tempo aquí normalizas cousas que non son normais. Non é normal ver nenos separarse dos seus pais. Non é normal chegar a un sitio e contar as bolsas de cadáveres que ves. Non é normal buscar un ‘nice place’ para un directo, cando con ese ‘nice’ sabemos que nos referimos a destrución. Ademais os lazos que se fan aquí son moi fortes. É imposible non conectar con esta xente, co seu sufrimento.

Dicíame Horacio na súa mensaxe que sentía que os deixaba tirados. Non, meu benquerido Horacio, fixeches un traballo excelente, e fixeches moito por eles. Hai moitos millóns de persoas en México e no resto de Latinoamérica que saben o que aquí pasa grazas ao teu ollar, ao teu exquisito xeito de contar, á túa férrea obsesión por ser obxectivo e contrastar todas as informacións.

Doeume na alma oír a voz rota de Horacio dicíndome que estaba saíndo dun concerto de Chopin en Varsovia, pero que era como si non estivera alí. A min tamén me dá medo pensar en marchar, en deixar o traballo a medias. Pero tamén temo non ser quen de contar ben as cousas, porque a cabeza ou o corpo non me dea para máis, ou porque estea tan implicado que non sexa quen de discernir e contrastar, de ser obxectivo. Marcho todos os días á cama pensando no desgraciado que é a veces este traballo que tanto me gusta. Pensando en que estou facendo cartos cunha guerra. Son todos estes pensamentos os que me impiden durmir ben, e non as sirenas antiaéreas nin os estouros ao lonxe —agora mesmo moi preto—.

A Horacio prometinlle ir visitalo a Londres, débeme unha pinta de cervexa, pero caerán máis. Hoxe durmirei pensando en que bonita é esta profesión grazas a xente coma el.