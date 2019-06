Un helicóptero se estrella contra un edificio en Nueva York y causa un muerto

Al menos una persona murió este lunes al estrellarse un helicóptero mientras realizaba un aterrizaje forzoso en una azotea de un rascacielos de Manhattan, en Nueva York, informaron varios medios locales citando a fuentes oficiales.



Según el Departamento de Policía de Nueva York, que no ha confirmado el fallecimiento aún, el suceso tuvo lugar a la altura del número 787 de la séptima avenida, lo que provocó un incendio que ya ha sido extinguido.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH