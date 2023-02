"He visto a compañeros volarse la cabeza en Ucrania... he llorado mucho"

Juan es ya conocido como el legionario de Ucrania. Ha perdido un dedo, varias falanges y parte del muslo por defender la libertad de este país haciendo lo que sabe: luchar. A pesar de todo, Juan es un tipo optimista, el tiempo que he compartido con él os aseguro que han sido muchas más las veces que lo he visto reír y bromear que ponerse serio; quejarse por su suerte, nunca. Lleva casi un año en Ucrania, luchando primero como voluntario extranjero, luego como teniente del ejército ucraniano. La última vez que lo había visto fue en el hospital militar de Kiev hace medio año. Lo había conocido semanas antes en otro hospital militar, el de Odesa, mientras se recuperaba de las graves heridas que había sufrido en el frente de Jerson. Aún convaleciente, recuerdo ese gran sentido del humor y la soledad que sentía en esos fríos hospitales.

En Kiev, además de recuperarse esperaba a que el presidente Zelenski le impusiera la Orden al Valor (de tercer grado) que le había concedido semanas antes, pero no pudo ser por un garrafal error del hospital. Ahora vuelve a estar en Kiev para lo mismo, eso sí, ya lleva colgada su medalla de héroe nacional que hace unos días le impuso su comandante. Físicamente lo encuentro infinitamente mejor, y aunque sigue estando solo en Ucrania; ahora casi 30.000 personas de todo el mundo le mandan su apoyo —y a veces peticiones imposibles— a través de sus redes sociales.

¿Cómo te encuentras? Han pasado muchas cosas en estos seis meses.

Bien, ya ves, todavía me duele este dedo —el pulgar derecho que tiene amputado— es el síndrome del dedo fantasma y me dicen que durará un año. La pierna me duele, no puedo correr, pero ahí sigue. Luego están las heridas internas, sobre todo el bazo, que hay días que me tiene horas en el baño. El otro día, cuando me dio la medalla mi comandante me dijo que las dos primeras semanas después del ataque los médicos les habían dicho que no saldría vivo, ya habían encargado incluso la foto para el funeral. Y ya ves, aquí sigo. Han sido meses de mierda, así como suena. Al volver de Kiev pedí que me dejaran por lo menos instruir a los nuevos soldados, estuve un par de semanas con ello y muy pronto me mandaron de nuevo al frente. Fuimos de los primeros en entrar en Jerson. Íbamos de avanzadilla, limpiando el camino de minas. Hay que hacerlo despacio. Con nosotros venía un compañero de Jerson, Sergei, hacía tiempo que no conseguía hablar con su mujer, él tenía mucha prisa por llegar, yo veía que se arriesgaba mucho y eso era peligroso. Cuando llegamos a su casa estaba totalmente destruida. Lo intentamos calmar porque allí no había cadáveres, le decíamos que ya encontraríamos a su familia. Días después encontramos a su mujer y a sus dos hijos, de 5 y 8 años, muertos en una fosa. Se volvió loco. Al poco, en la casa donde dormíamos se metió la ametralladora por la boca y se voló la cabeza. Historias para no dormir sobre el frente te podría estar contando todo el día. De Jerson nos mandaron a proteger la central nuclear de Zaporiyia, compramos unos focos enormes para detectarlos, hemos abatido muchísimos drones que iban directos a la central. Rusia quiere provocar allí un accidente para culpar a Ucrania. Es increíble, está tomada por los rusos pero la tiene que proteger el ejército ucraniano. Y ahora aquí estoy, en Kiev esperando otra vez al presidente (ríe).

"Allí estamos peleando por el país y aquí en Kiev hay clubes de música llenos de chavales en edad de luchar; no lo entiendo"

Va casi un año de guerra. Son muchas historias duras acumuladas. Sé que todas esas imágenes van haciendo mella, uno ya no es igual de eficiente que al principio de todo esto. ¿cómo llevas la parte mental?

Yo soy muy optimista. El humor me ayuda mucho. Es cierto que la salud mental de los soldados y de la población en general va a ser un problema que tendrá que afrontar este país. A mí, por ejemplo, estas noches que llevo en Kiev, me cuesta dormir. No estoy acostumbrado ya a la tranquilidad ni a dormir en un colchón. Además, estar aquí y ver cómo ha cambiado esta ciudad me descoloca un poco. Allí estamos luchando por el país y aquí la gente está de cachondeo en los bares. Entiendo que la economía tiene que seguir en marcha, pero no que haya clubs con música abiertos llenos de chavales en edad de luchar, eso no me cabe en la cabeza y me hace plantearme qué hago yo aquí dando mi vida por esta gente.

En estos meses también te has convertido en una figura mediática, colaboras —desinteresadamente— todas las semanas en un programa de televisión; en España se han unido varias personas para enviarte ayuda ¿Se pueden compaginar bien estas facetas con tu misión militar?

Si te digo la verdad, para mí las redes sociales y la tele me ayudan mucho a seguir para adelante. Esos minutos en los que estoy hablando con Risto (Mejide) me abstraigo de alguna manera de los tiros y los misiles. Con Instagram me pasa lo mismo, leer los mensajes de cariño y apoyo de la gente anima, aunque también a veces me cuentan sus problemas: como si yo pudiera hacer algo por ellos. Esa parte es más dura. Recibir ayuda de España para repartir aquí es lo más gratificante de todo, ha hecho que me peleara alguna vez con mis jefes, porque no siempre entienden que no es para nosotros, para el ejército, sino para la gente, pero pego cuatro gritos y me dejan que haga como yo quiera. Ver las caras de la gente a la que les das esa ayuda que viene de España no tiene precio.

[Doy fe que Juan pega cuatro y más gritos cuando lo marean. No sé cómo ese carácter casa con la disciplina militar. A pesar de que solo chapurrea un poco de ucraniano se hace entender por todo el mundo, y su gracia, y por qué no decirlo, su jeta, le abren todas las puertas. Ahora, además, sus condecoraciones lo avalan ante sus compañeros, superiores y el pueblo ucraniano]

¿Y el futuro?

El de la guerra lo veo mal. El mío no sé. Por contrato tengo que estar hasta que acabe todo. Me han ofrecido alguna cosa en la tele ¿Te imaginas, yo en la tele? —me lo imagino perfectamente—. También está el tema humanitario, me gusta ayudar y esa puede ser otra opción; o seguir como instructor militar, algo me han ofrecido por ahí también. Lo que sí tengo claro —no como la última vez que nos vimos— es que quiero volver a España.

[No sé bien cómo acabar la entrevista. Hay muchas cosas que Juan sabe, y calla o cuenta pero pidiendo que no se publiquen. Aunque la contención verbal no es para nada lo suyo, es consciente de que un hombre vale más por lo que calla que por lo que habla]

Juan, no hay quien te calle y tiras de humor a las primeras de cambio como autodefensa, pero ¿has llorado en Ucrania?

Mucho.