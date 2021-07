Hallan el ‘Atlas Portulano’ de Agnese, una "joya" perdida desde el siglo XIX

Nadie pensó "nunca" que el Atlas Portulano del siglo XVI firmado por Battista Agnese y realizado para el aún príncipe Felipe II iba a aparecer, pero esta pieza de "gran valor histórico y económico" ya descansa en la Biblioteca Nacional de España (BNE) después de que la Brigada de Patrimonio Histórico parase su salida ilícita de España. Así lo reconoció el encargado de hacer el informe bibliográfico de esta obra, José Luis Gonzalo Sánchez Molero, decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, quien tuvo a principios de año en sus manos este libro sobre el que pensaba que se habría "quemado o perdido para siempre" y que "era un libro que se tenía sin localizar". Pero sí que había alguien que lo tenía, un ciudadano británico que lo quería sacar ilícitamente de España, pero gracias a una información anónima recibida en la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional esta salida se evitó y el británico lo acabó donando a la BNE.

Comenzó así un proceso de investigación para conocer la verdadera autoría de este manuscrito con aplicaciones en oro, fechado en torno a 1542-1546, y cuya valoración ronda los 2 millones de euros. Una obra realizada por Battista Agnese (Circa 1500-1564), cartógrafo italiano nacido en Génova que trabajó en Venecia y se convirtió en una de las figuras más importantes de la cartografía renacentista.

"Por lo que yo investigué le fue comprado por el embajador de España en Venecia, Diego Hurtado de Mendoza, para enviárselo de regalo al príncipe Felipe II, pero no es un atlas que Agnese copió ex profeso, sino que está hecho con copias que ya tenía hechas de antemano para poder satisfacer las demandas de sus compradores, y personalizó uno para Felipe II», explica el decano. Por eso, no se trata de uno de sus mapas de "mayor lujo", como sí lo es el que tiene la Biblioteca John Carter Brown (Estados Unidos), dedicado en exclusiva a Felipe II, valorado en 4 millones de euros. Un ejemplar este que es el "hermano" del recién encontrado y que "nunca volverá a España", lamenta.

Pero para llegar a la conclusión de que era un verdadero Agnese, Gonzalo acudió hasta el Archivo de Simancas, donde hay un documento con la partida de gastos de la "caja de madera" que se utilizó para guardar el libro que mandaba Hurtado de Mendoza desde Venecia. Una cantidad que ascendía a los 272 maravedíes, según está registrada en el Libro de Cámara del príncipe (1547).

Desde entonces, el mapa de Agnese permaneció en la Biblioteca Real ya que se detecta su presencia en el Catálogo de los libros de su Magestad, un inventario de las obras que todavía tenía el monarca en el Alcázar Real de Madrid, tras haber enviado la mayor parte de su biblioteca personal al monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Y antes de que en el siglo XIX se "perdiera su pista", el experto cuenta que la encuadernación no es la original del siglo XVI, sino que es del siglo XVIII por el encuadernador de Carlos IV, Gabriel Gómez Martín (1751-1818).

En la actualidad, de los aproximadamente 100 mapas manuscritos que creó Agnese, se conservan unos 70 en todo el mundo, firmados o atribuidos a su escuela.