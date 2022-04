Guterres insta a Rusia a colaborar en la investigación de los crímenes de guerra

El secretario general de la ONU, António Guterres, remarcó este jueves la importancia de la investigación sobre la posible comisión de crímenes de guerra en el municipio de Bucha durante la ocupación rusa e instó a Moscú a aceptar y colaborar con esa investigación.

“Apelo a la Federación rusa a aceptar y colaborar con la corte criminal internacional”, dijo Guterres durante su visita a la fosa común de Bucha, donde ha expresado su "total apoyo" a la investigación de la Corte Penal Internacional.

“Cuando hablamos de crímenes de guerra no podemos olvidar que el peor de los crímenes es la guerra por sí sola”, lamentó el secretario general de la ONU, de visita en Ucrania para reunirse con el presidente Volodimir Zelenski en la tarde de hoy.

Guterres también visitó la cercana ciudad de Borodianka, que fue ocupada temporalmente por los rusos, y dijo que la guerra no puede ser aceptable en el siglo XXI.

