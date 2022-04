Rusia anuncia que ha tomado Mariúpol pese a la resistencia en Azovstal

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, afirmó este jueves que las fuerzas armadas del país han tomado el control de la ciudad ucraniana de Mariúpol, aunque admitió que queda una bolsa de resistencia en la acería Azovstal.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y las milicias de la república popular de Donetsk han liberado Mariúpol, los restos de las formaciones nacionalistas se refugiaron en zona industrial de la planta Azovstal", dijo Shoigú en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, transmitida por la televisión pública Rossía 24.

"Al momento en que se cerró el cerco (a Mariúpol) la agrupación de las Fuerzas Armada de Ucrania, los destacamentos nacionalistas y los mercenarios sumaban más de 8.100 hombres", informó a Putin el titular de Defensa.

