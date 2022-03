Día 35 de invasión: Ucrania y Occidente dudan del repliegue ruso

Comienza el trigésimo quinto día de invasión rusa de Ucrania: occidente analiza los movimientos de tropas rusas para saber si se cumple lo que Moscú anunció este martes en Estambul de que aliviaría el acoso a las ciudades ucranianas de Kiev y Chernígov.

Pero hasta ahora hay dudas.

El Estado Mayor del ejército ucraniano cree que las tropas rusas se están reagrupando para centrar sus esfuerzos en el este del país y que la "llamada retirada de tropas" puede ser una rotación de determinadas unidades.

El Pentágono afirmó que Rusia ha movido "un número pequeño" de unidades en la última jornada en las proximidades de Kiev y descartó que se trate de "una retirada real", ya que mantiene "la vasta mayoría" de sus tropas allí.

Estos son los últimos acontecimientos en el comienzo del 35 día de invasión rusa de Ucrania:

Yesterday afternoon #Nizhyn, #Chernihiv region was savagely shelled. The private sector of the city was damaged. pic.twitter.com/xBBI2gFROK