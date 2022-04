Zelenski denuncia que Mariúpol está "destruida hasta las cenizas"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a Grecia que utilice su influencia en la Unión Europea para "organizar mejor" la salvación de la ciudad sitiada de Mariúpol, sobre todo, mediante el envío de armas, y aseguró que la ciudad que alberga una importante comunidad de origen griego, está "destruida hasta las cenizas".

Zelenski hizo hoy esas declaraciones en una intervención por videoconferencia en el Parlamento griego, en la que abordó sobre todo la situación en Maríupol, la ciudad en la que, dijo, griegos y ucranianos han "convivido pacíficamente" durante muchos siglos.

Durante la intervención por videoconferencia de Volodímir Zelenski en el Parlamento griego, el presidente ucraniano cedió este jueves la palabra a un soldado griego-ucraniano que está luchando en Mariúpol y quien se identificó como miembro del batallón neonazi Azov, una situación que ha causado revuelo entre los partidos griegos.

"You broke a window in our house and we took away your tank" Vitaly Kim shared an epic video of the destruction of the occupier's tank by the #AFU soldiers and the #Mykolaiv region patrol police. pic.twitter.com/jCTf4hTHaL

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció hoy un retroceso en las negociaciones con Ucrania debido a un cambio de postura de Kiev en relación con la península de Crimea y el Donbás, y la posibilidad de celebrar maniobras militares sin autorización de los países garantes.

"La incapacidad de llegar a acuerdos caracteriza una vez más las auténticas intenciones de Kiev y su política de alargar e incluso abortar las negociaciones a través de la renuncia a los entendimientos ya alcanzados", afirmó Lavrov en una declaración grabada en vídeo y difundida por su departamento en Telegram.

Los principales combates en el centro de Mariúpol, ciudad portuaria ucraniana a orillas del mar de Azov, han terminado, según el bando prorruso, mientras las autoridades de Ucrania aseguran que aún resisten y el presidente Zelenski da la ciudad por destruida.

El portavoz de las milicias de la autoproclamada república popular de Donetsk, Eduard Basurin, afirmó que es posible decir que "en la parte céntrica de la ciudad los principales combates han terminado".

En declaraciones al canal Rossía 24 de la televisión estatal rusa Basurin, agregó que las acciones de combates se han desplazado al puerto de Mariúpol y a la acería Azovstal, situada en la afueras de la ciudad.

"En el puerto ya entramos. Poco a poco estamos limpiando este territorio y los estamos expulsando (a los efectivos ucranianos) a la zona industrial de Azovstal", dijo el portavoz castrense.

Comienza el 43 día de invasión rusa de Ucrania: las fuerzas rusas se han retirado de los alrededores de Kiev y de la zona norte, y todo parece indicar que se reagrupan para atacar en los próximos días el este de Ucrania, las regiones de Donetsk y Lugansk.

Después del llamamiento hecho este miércoles por las autoridades ucranianas para que la población abandone esas regiones "mientras sea seguro", miles de personas tratan de abandonarlas.

Según las autoridades ucranianas "la situación está empeorando cada día" y por eso se pidió a la población que "mientras haya autobuses y trenes" aprovechen la oportunidad para irse.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha acusado a los rusos de "ocultar los crímenes de guerra" en Ucrania llevándose los muertos "de las calles y sótanos del territorio ocupado". En el comienzo del 43 día de invasión rusa de Ucrania, estos son los últimos acontecimientos:

Arsen Avakov published a video from #Gostomel. In one of the garages, 11 bodies of civilians were found.



It is reported that #Russian snipers "trained" on civilians, and then invaders hid the bodies of those who were killed in the garage. pic.twitter.com/ryXqgwUcRF