Guerra en Oriente Medio: "Oímos alarmas y tuvimos que ir al búnker que había en el hotel"

Andrés Fernández viajó a Israel con su mujer e hijos y un grupo de amigos para acudir a la boda de un lucense que trabaja en el país. El plan de parte del grupo era acompañar a los novios en la celebración y aprovechar el viaje para hacer algo de turismo antes y después de la ceremonia. El sábado, día en el que se registró el ataque de Hamás, los lucenses se encontraban en Tel Aviv y tenían intención de viajar a Belén, ciudad que se encuentra en territorio palestino.

"Empezaron a sonar las alarmas y no sabíamos qué estaba pasando. Cuando sonó la segunda sirena, una sirena espectacular con la que ya no te quedaba ninguna duda de que ocurría algo muy serio, tuvimos que bajar al búnker del hotel", explica. Ante la gravedad de la situación, de la que tuvieron conocimiento enseguida, los lucenses decidieron intentar salir ese mismo día del país. Se trasladaron al aeropuerto con la previsión de volar con Iberia, pero cuando llegaron allí supieron que el vuelo no saldría. "No teníamos ni vuelo ni alojamiento, así que decidimos alquilar un Airbnb [plataforma internacional de pisos turísticos] en Netanya para quedarnos", apunta. Se trata de una localidad costera, muy turística y por tanto con mucha oferta, a 30 kilómetros al norte de Tel Aviv, desde donde el grupo siguió intentando salir de Israel.

PADRE DEL NOVIO. Precisamente en Netanya se encontraba Jesús Villamel, el padre del novio, junto a su mujer e hija y la pareja de recién casados. Viajó a Israel con intención de quedarse hasta el día 16, acudir a la ceremonia y pasar un tiempo con su hijo y nuera. "Allí no percibimos nada, había normalidad y tranquilidad absoluta. Nos enteramos del ataque cuando desde la empresa para la que trabaja mi hijo lo llamaron para interesarse por su estado y el de otros gallegos que también trabajan allí", explica.

El grupo de lucenses hizo otro intento de salida con otra compañía española pero el vuelo se canceló. "Impresiona ver el aeropuerto abarrotado de gente, familias al completo con diez maletas intentando salir de allí", explica Andrés. El mismo sábado contactaron con la embajada pero les sorprendió que inicialmente les comunicaron que la situación "no era especialmente preocupante" y que «no se iba a evacuar a nadie". El grupo se queja de falta de colaboración por parte de los representantes diplomáticos.

Finalmente, este lunes los ocho lucenses entre los que están tanto Andrés como el padre del novio, consiguieron volar a Londres con un vuelo operado por una compañía israelí. En la tarde del lunes tenían previsto embarcar de Heathrow a Barajas.

"Mi hijo y mi nuera se quedaron en Israel. Se encuentran bien y en un lugar seguro y confiamos en que puedan volver a España pronto", dice Jesús Villamel. La pareja que residía hasta ahora en Israel tiene intención de establecerse en A Pastoriza.

"Al haber vivido allí lo normalizas, pero están en estado de guerra"

Los ponteses Elisa Alonso y Alexandre Fernández fueron dos de los invitados en la boda del pastoricense. Vivieron en Israel, ella, tres años; él, cinco, hasta que estalló la pandemia y decidieron regresar a España en 2020. En este tiempo tuvieron una niña —tiene un año y tres meses— y no dudaron en volver para acompañar a sus amigos en un día importante.

Alexandre Fernández y Elisa Alonso, en la boda. EP

"Se enamoró y se casó. Lleva en Israel desde 2018", dice Elisa, que explica que ella y Xandre el día después de la boda, el jueves 5, cogieron un avión para Madrid sin tener ni idea de lo que iba a pasar en Israel horas después.

"No había nada raro. Sí es verdad que en esta época en Israel hay fiestas importantes para los judíos y en esos momentos la situación se pone tensa, hay más seguridad", relata Elisa, que conoce bien el país. Durante tres años trabajó en un laboratorio de investigación en la Universidad de Tel Aviv. Su marido, ingeniero, desarrolló su actividad en dos plantas energéticas en las que coincidió con el novio. Vivían en Beerseba, a 40 kilómetros de la Franja de Gaza.

"Tuve la suerte de que nunca sonó la sirena para tener que ir al búnker de casa. Todas las casas de nueva construcción tienen uno y las edificaciones antiguas tienen uno común", explica. "Hay mucho militar y claro que hay tensión pero te acabas acostumbrando cuando vives allí", dice, mientras pone en duda su decisión de volver a Israel.

"Te queda el cuerpo fatal cuando ves en la tele lo que está pasando, te entra un miedo enorme. A veces te sientes un poco ingenuo, no pensamos que están en estado de guerra. Al haber vivido allí lo normalizas. Pero, ¿qué haces? El conflicto está ahí", dice una mujer que habla de "arrepentimiento », "nerviosismo" y "culpas".

"Haber dejado a la niña como madre primeriza ya te genera culpabilidad, pero pensar lo que pudo haber pasado da mucho vértigo", valora, mientras reconoce que al principio pensó que "era un bombardeo pequeño". "Siempre hay tensión, un artefacto que cae sin heridos... Pero ahora es otro nivel, es guerra. En Israel siempre presumen mucho del tejado de hierro pero cuando llegan a Tel Aviv es que la cosa va en serio», dice, y habla de un conflicto "muy difícil" y "enquistado". "Aun así he de decir que olvidando conflictos y religiones, es un país muy bonito y yo he sido feliz allí", dice. "A miña vontade é volver canto antes", dice.

Iván Prado: "A miña vontade é volver canto antes"

El fundador de la ONG Pallasos en Rebeldía, que estuvo en septiembre en Palestina, no preveía un conflicto tan intenso

El fundador de Pallasos en Rebeldía, el lucense Iván Prado, que estuvo en septiembre en Palestina con motivo de la celebración del certamen Festiclown que organiza su ONG y que prevé regresar el próximo mes a Palestina, si es posible, a otro festival acompañado de grupos musicales gallegos, preveía que se pudiese registrar un conflicto bélico en la zona, pero "non deste xeito".

Iván Prado

Auguraba que se pudiese producir tarde o temprano ya que, según indicaba, en Cisjordania y en la Franja de Gaza se vive "unha tensión" y una situación "insostenible" que "tiña que estourar por algún lado".

"A miña vontade é volver canto antes, alomenos a Cisjordania porque a Gaza non creo que me deixen", afirmaba ayer Iván Prado desde Barcelona, en donde se encontraba debido a que participó el pasado fin de semana en un festival. El payaso natural de Lugo explicaba que "ás veces" le permiten y "noutras non" visitar la Franja, para lo que precisa solicitar un permiso con 40 días de antelación.

El clown lucense ve una lucha desigual entre ambos bandos. "A capacidade operativa de Israel é desproporcionada. Ten unha das mellores axencias de intelixencia do mundo, un dos exércitos máis poderosos, sete u oito cabezas nucleares...", aseguraba Iván Prado, mientras que considera que "aos palestinos só lles queda morrer nesta loita" porque advertía que "conviven a diario coa morte" y entiende que ha sido la "desesperación" la que le has llevado a este conflicto bélico.

Iván Prado describía dos realidades que son antagónicas. "Israel cada día ten máis infraestruturas, máis control militar do territorio..., mentras que na Franxa de Gaza non teñen combustible para os vehículos, nin auga, nin electricidade...", apuntaba.

Con la intención de arrancar sonrisas a los niños, el fundador hace dos décadas de la ONG Pallasos en Rebeldía suele pasar cada año entre diez días y dos semanas en Palestina desde que organizó allí en 2011 por primera vez el Festiclown. Desde entonces les han seguido siete u ocho ediciones. Este activista recordaba este lunes que un año antes las tropas israelíes le habían detenido y expulsado del país.

Esa relación de Iván Prado con Palestina es tan estrecha que montó una escuela de circo en una aldea de Belén y además su ONG colabora con otras dos que se encuentran en Gaza.