Guaidó parte a la frontera con Colombia para recibir la ayuda humanitaria

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se adjudicó la Presidencia interina del país, partió este jueves al estado de Táchira, en la frontera con Colombia, para recibir la ayuda internacional que se almacena en la ciudad de Cúcuta, y que el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar.



Un miembro del equipo de Guaidó confirmó que el opositor se encuentra a bordo de uno de los tres autobuses que partieron la mañana de este jueves desde Caracas con un nutrido grupo de diputados opositores, pero Efe no pudo confirmar de manera independiente esta información.



La misma fuente señaló que el líder del Parlamento ya se encuentra en el estado de Aragua (centro-norte), y que estará al frente de la caravana que llegará a la frontera con Colombia.



La Fiscalía venezolana abrió hace días una investigación contra Guaidó, y además de congelar sus cuentas y negarle vender bienes, estableció una prohibición de salida del país, que evitaría al opositor acercarse hasta Cúcuta, donde ya aguardan otros diputados venezolanos.



El diputado Simón Calzadilla había adelantado a la televisión en línea VPI que Guaidó encabezaría la caravana, que se unirá "a otras movilizaciones" antes de llegar a Táchira.



"Tengan la plena seguridad que para el día domingo cientos de miles de venezolanos estarán recibiendo su merecida ayuda humanitaria y estaremos más cerca de comenzar a sacar a nuestro país adelante", dijo el parlamentario.



El propio VPI contó más tarde, desde uno de los autobuses, que la comitiva fue detenida por miembros de la policía de carreteras antes de abandonar Caracas, pero las imágenes no mostraron la presencia de Guaidó en la unidad.



La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.



Parte de esta ayuda se almacena en Cúcuta, y los opositores han señalado que la ingresarán al país este sábado en medio de una gran movilización ciudadana.



Pero Maduro rechaza recibir las donaciones, que asevera son un "regalo podrido" que porta el "veneno de la humillación", pese a que reconoce la crisis, que achaca a un presunto "bloqueo" y "persecución financiera" internacional contra su Administración.



La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó se proclamó luego como "presidente encargado", por considerar que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.



Guaidó estableció como una prioridad el ingreso de ayudas para atender de forma inmediata a 250.000 personas en vulnerabilidad, y ha dicho que estas ingresarán "sí o sí" el próximo día 23.