Greta Thunberg viaja a España en el catamarán familiar de unos youtuber australianos

Un catamarán patroneado por una pareja de australianos, que navegan alrededor del mundo y muestran sus experiencias en un canal de YouTube, es la embarcación en la que cruzará el Atlántico la joven activista sueca Greta Thunberg para llegar a la cumbre del clima en Madrid. Riley Whitelum y Elayna Carausu ofrecieron su embarcación, La Vagabonde, a la conocida portavoz de la lucha contra el cambio climático y los tres parten este miércoles desde el puerto estadounidense de Hampton (en la costa este de Estados Unidos), acompañados por la marinera inglesa Nikki Henderson y por Lenny, el bebé de 11 meses de la pareja australiana.

Precisamente, el martes por la mañana la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, veía difícil que finalmente Greta pudiera llegar a tiempo a la cumbre del clima (COP25), no por una cuestión financiera sino por un problema con los transportes y por la meteorología adversa en esta época en el Atlántico norte.

LA VIDA EN EL MAR. Los jóvenes australianos, de 32 y 26 años respectivamente, se han hecho famosos mediante sus vídeos de YouTube, plataforma en la que cuentan con más de 1.170.000 suscriptores y en la que documentan sus viajes a vela por todo el globo."Hemos sufrido aterradoras tormentas, sustos con piratas, quiebras económicas, fallos de equipamiento, escaseces de agua y otros percances interesantes, pero no cambiaríamos la vida en el mar e ir donde nos lleve el viento por nada", asegura la pareja en su página web, en la que además afirma que carecían de "experiencia previa de navegación" antes de emprender su aventura.

​En consonancia con el activismo de Thunberg en contra de la crisis climática, los dos jóvenes australianos aspiran a convertir su catamarán en una embarcación con cero emisiones contaminantes y Elayna ha diseñado una línea de bañadores, "Vaga Bella Swim", fabricados con basura de plástico hallada en los océanos reciclada y cuyos beneficios irán destinados a una ONG.

La aventura comenzó en 2013, cuando Riley compró el catamarán por 100.000 dólares australianos (62.000 euros o 68.000 dólares estadounidenses) a tres hombres de negocios italianos con los ahorros que había obtenido a lo largo de ocho años de trabajo en plataformas petrolíferas y en las minas de Australia Occidental, según cuenta en su web.

Poco después, Riley conoció a Elayna en la isla griega de Ios, donde ella se ganaba la vida cantando y tocando la guitarra para una agencia de viajes.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

