A grandeza dos meus amigos

Escribo estas liñas nun autobús que por ocupantes leva botellas de auga, mantas e máis eu. Nada máis. Andrei, o condutor tivo a ben recollerme do lado polaco da fronteira e pasarme, e Andrei —outro— o seu acompañante. O único xeito de atravesala é así ou en coche, e o meu de aluguer tivo que ficar nun aparcadoiro de Hrebene ata que volva por el. Agora mesmo estamos parados, en terra de ninguén. Na outra beira, a 3 kilómetros estanme a agardar os compañeiros cos que informarei dende Ucraína, os operadores de cámara e satélite Jesús e Miguel.

Hoxe foi un día de coche, coche, xestións e coche. Dame mágoa non poder contar a historia de ninguén máis ca miña propia, pero hoxe case que as únicas voces que me falaron foron do outro lado do teléfono. (E agora mesmo a do policía ao que lle tiven que entregar o meu pasaporte no lado polaco da fronteira). Con Andrei falei a través dunha marabillosa aplicación móbil que che traduce todiño. Imaxino que agora mesmo andarán a revisar os maleteiros do autobús, e eu estou aproveitando para intentar achegarvos, un pouco o que é traballar nunha guerra.

Para chegar a esta parte da fronteira tiven que dar unha boa volta por estradas secundarias. As principais estaban hoxe especialmente atascadas. Por unha banda os que saen, pola outra os que veñen axudar, que son moitos. Ademais, hoxe, por primeira vez na semana que levo aquí, vin moito movemento militar.

O meu móbil hai días que non deixa de soar con ofrecementos de axuda de todo tipo. Pregúntanme que é o máis necesario aquí e como facelo chegar. Ou amigos que ofrecen as súas casas para quen as necesite aló en Lugo ou en Villanueva de la Cañada, Madrid. Teño uns colegas moi grandes.

Acábame de chamar Lorenzo, un suizo-arxentino, de Córdoba —xa me devolveron o pasaporte e tiramos cara o control ucraíno—. Lorenzo estaba esta mañá na fronteira de Dorohusk agardando por unha parella de ucraínos. Faloume porque querían ir a España. Ela é Dj e acostuma pinchar en Ibiza. Ás 10 da mañá díxome que estaban a piques de atravesar, eu comenteino entre os colegas e moitos e moitas ofrecéronse a axudar. Eu tiven que levantar ás presas dese lugar para coller as miñas cousas e tirar para Hrbene. Non puiden axudalo máis que cunha información burocrática que me xestionou a miña amiga Maíto dende Madrid. 10 horas e media despois de ternos atopado, Lorenzo acaba de chamarme para dicirme que a parella está ben, en Polonia, e que tiran para Málaga onde teñen coñecidos. Hoxe durmirei algo mellor. Feliz de ter ao meu carón a xente que teño. Para todas e todos eles van estas letras.