Gisèle Pelicot, a los hombres que la violaron: "Son unos degenerados"

Gisèle Pelicot descalificó las dudas que trataron de sembrar este miércoles algunos abogados de acusados de haberla violado sobre el hecho de que podían entender que ella había dado su consentimiento para tener relaciones sexuales, a partir de algunas fotos robadas. "Me parece insultante y entiendo que las víctimas de violación no denuncien porque tienen que pasar un examen humillante. Tengo la sensación de que la culpable soy yo, y que mis violadores son las víctimas", subrayó indignada Pelicot durante el interrogatorio a la que le sometió uno de esos letrados en el juicio que se desarrolla ante el Tribunal de Aviñón.

Sobre los hombres que la violaron repetidamente, la mujer declaró que "a estas alturas no hay perdón posible" con ellos: "Para mí son unos degenerados".

Una treintena de fotos de carácter sexual

Dominique Pelicot. EP

El elemento central de la sesión de la tarde fue la proyección en dos series con 27 fotos en total de carácter sexual que figuraban en los archivos de su marido, Dominique Pelicot, escogidas por la defensa de algunos de los 50 que se sientan con él en el banquillo por haber abusado sexualmente entre 2011 y 2020 de esta mujer que tiene ahora 71 años.

Gisèle Pelicot insistió en que las imágenes que se proyectaron en las que aparecía ella eran todas fotos robadas, algunas tomadas sin que se diera cuenta por su marido durante su vida en común, como éste confirmó, y algunas en posiciones sexuales fruto de montajes o mientras ella estaba drogada.

También señaló que en algunas aparecía una mujer que no era ella, lamiendo un pene, y Dominique Pelicot precisó que era uno de los acusados, al que identificó claramente, con otra pareja.

Tensión entre Gisèle Pelicot y una abogada de la defensa

Una de las abogadas le hizo notar que en una de las imágenes aparece claramente ella "perfectamente despierta y consciente", lo que Gisèle Pelicot rechazó.

Recordó que durante los diez años en que su marido le daba sin que ella supiera ansiolíticos para anularle la voluntad sufría muchos momentos de ausencia y que incluso llegó a sospechar que tenía un tumor en el cerebro y alzheimer en fase inicial porque no se acordaba de nada.

Las dos mujeres se enzarzaron entonces en un rifirrafe en la que la letrada le recordaba que había sido ella, la víctima, la que había decidido que se pudieran presentar en el proceso los archivos del que era su marido, cuando la opción inicial es que eso no ocurriera y que el juicio se hiciera a puerta cerrada para preservar su propia privacidad.

Dominique Pelicot, que ha reconocido su responsabilidad por haber drogado durante casi diez años a su mujer para violarla en estado inconsciente y ofrecerla a decenas de hombres para que también lo hicieran, mostró repetidamente su enfado por los ataques de los abogados de otros acusados contra su mujer en una estrategia de poner en duda su falta de consentimiento.

Hasta el punto de que cuando una de esas letradas preguntaba cómo podía haber tomado alguna imagen de cerca de su mujer desnuda cuando estaba despierta sin que ella se diera en cuenta replicó: "Deme un móvil y le digo cómo lo hice". La reacción provocó carcajadas en la sala.

Confianza en la Justicia pese a los ataques a las víctimas

La actitud de Nadia El Bouroumi, abogada de uno de los acusados, que se dirigió a gritos a Gisèle Pelicot durante varios minutos, provocó la reacción y los reproches de los letrados que asisten a la víctima, que más tarde ante los medios lanzaron un mensaje para que las mujeres víctimas de abusos no se callen aunque tengan la impresión de que al final se hace "el proceso de la víctima".

"No hay que tener miedo, hay que tener confianza en la Justicia y ella (Gisèle Pelicot) confía en la Justicia", declaró ante la prensa Stéphane Babonneau. De los 51 acusados, la mayoría han reconocido que abusaron de Gisèle Pelicot, pero algunos lo niegan y se justifican afirmando que no sabían que la mujer no había dado su consentimiento porque pensaban que formaba con Dominique una pareja libertina que buscaba relaciones sexuales con otros hombres.

Dominique Pelicot contactaba con esos hombres en una plataforma de encuentros, coco.fr, que ha sido cerrada desde entonces, y tomaba fotos y vídeos de los que acudían a su casa mientras violaban a su mujer.

Los acusados: "La quise mal, no la respeté y la traicioné"

Dominique Pelicot reconoció este miércoles que traicionó a su mujer, Gisèle, a quien drogó con somníferos durante año para violarla y ofrecerla a más de 50 hombres para que también la violaran.

"Desgraciadamente, mis últimos diez años han sido una catástrofe. La quise mal, no la respeté y la traicioné. Repito, nunca he tocado a nadie más de mi familia, ni a mis hijos, nietos", declaró Dominique en la mediática audiencia celebrada en el Tribunal Penal de Aviñón (sur de Francia).

"Soy violador y criminal"

Por su parte, Jean-Pierre Maréchal, el hombre que imitó los métodos de Pelicot, se reconoció este miércoles como "violador" y "criminal", y dijo estar arrepentido de los abusos a los que sometió a su propia esposa, Cilia.

"Lamento mis actos, quiero a mi esposa", señaló Maréchal en su declaración en el juicio en Aviñón. "Si no hubiera conocido a Dominique Pelicot, nunca habría pasado al acto", aseguró.