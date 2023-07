Tres galegos e Podolyak

Chego a Kiev tras unha viaxe algo accidentada e tres días despois do previsto. A cidade bule de vida, as terrazas están cheas, o bo tempo anima aos kievitas a saíren ás rúas. Ninguén que visitara rapidamente a cidade pensaría que é a capital dun país en guerra. Non quedan casi controis, hai atascos e o comercio, mesmo o menos necesario, como as tendas de luxo, volven atender ao público.

Nos catro días que levo aquí aínda non soaron unha soa vez as alarmas. A meirande parte dos habitantes voltou á cidade, pero tamén hai algún turista, si turistas, e sobre todo moito expatriado, traballadores de organismos internacionais e de ONGs. De feito no centro da cidade pódese oír falar moito inglés, pero tamén portugués, ou italiano. Hai pouco máis dun ano boa parte dos pisos da cidade estaban baleiros, agora os prezos do aluguer no centro multiplicáronse por 2 e até por 3. Os expatriados adoitan ter un bo orzamento para alugaren casas, sempre e cando cumpran os requerimentos de seguridade que impoñen estas axencias ou organizacións aos seus traballadores.

María, pontevedresa de nacemento e luguesa de adopción, é parte desa morea de extranxeiros que agora viven en Kiev. Chegou hai algo máis de medio ano para traballar para unha ONG europea –a maioría destes organismos teñen unha política de comunicación moi estricta e non permiten aso seus empregados falar cos xornalistas sobre o seu traballo–. A María coñézoa dende hai casi 30 anos, dende que se mudara a Lugo coa súa famila, os seus 3 irmáns e mais eu compartiamos moitas horas de piscina no Club Fluvial. Había moitos anos que non coincidiamos e precisamos dunha cea e dun almorzo para poñernos ao día.

María é toda unha experta en temas de axuda humanitaria, pero eu sempre a verei como unha xornalista devoradora da información internacional, os camiños da vida levan a un a veces por onde nunca imaxinara. Oíla contar as súas experiencias traballando en Afganistán, Sudán do Sur ou Venezuela dá para innumerables ceas. Ten vivido perigos que non se deben contar ou feito cursos de formación como no que tivo que estar catro horas coas mans atadas e a cabeza cuberta para prepararse para un posible secuestro. Todas esas vivencias fan dela toda unha experta en situacións de emerxencia. María lembra perfectamente a primeira vez que oíu as alarmas antiaéreas aquí en Kiev, ás 00.35 da madrugada do 1 de xaneiro, unha noite na que os mísiles rusos e as defensas antiaéreas alumearon o ceo da capital.

Buscou acubillo no corredor do seu piso –como indican as normas de seguridade– e aí aguantou a que escampara. Aquí ten feito aprendizaxes de cousas tan afastadas da vida cotiá como o desminado, un problema, o das minas, gravísimo aquí. No seu choio nunca se sabe, malia que ela –que todos estean tranquilos na casa– fai un traballo de xestión e de oficina que a manteñen afastada da fronte. Conseguiu seleccionar persoal ucraíno que estaba no extranxeiro e que voltou ao seu país, pero para ela segue a ser un reto permanente atopar persoal formado, capacitado e que queira trasladarse a zonas como Dnipro ou Kharkiv. Di que a mellor lección que leva da xente ucraína é a súa resilencia e a súa capacidade de reporse ás adversidades. Xente que malia non durmir toda a noite son quen de recibirte pola mañá cun sorriso na cara. Seguirei vendo a María que ten moito que aprenderme, e sempre é un gusto poder compartir momentos morriñentos cunha paisana.

España é un dos principais aliados de Ucraína. Pedro Sánchez visitou esta fin de semana o país por terceira vez dende que comezou a invasión a gran escala, a súa relación co presidente Zelenski é excelente, non só o din eles, así nolo contou o asesor principal do presidente ucraíno Mikhailo Podolyak. A última vez que estivera con el, no mes de febreiro, dixéranos que o principio da fin da guerra e de Putin comezaría con pequenas sublevacións de parte da elite rusa dándolle as costas ao autócrata ruso. Pasou hai unha semana, malia ser un motín que durou só unhas horas, Podolyak asegura que esas horas deixaron en evidencia a Putin. «Ucraína seguirá coa contraofensiva, que se intensificará nas vindeiras semanas. Putin agora mesmo non sabe quen está con ou contra del, malia que o que está pasando alí non o podemos saber con exactitude».

–Podería pasar en Ucraína algo semellante tendo en conta que aquí tamén conviven batallóns máis ou menos privados?

–Absolutamente non. Todos os batallóns que loitan aquí fano baixo o paraugas do exército ucraíno. Aquí as persoas que loitan teñen unha motivación totalmente distinta á dos Wagner.

Malia isto, Israel vén de negarlle a EE.UU.que exporte aquí as súas defensas antiaéreas máis avanzadas, di o goberno do estado xudeo que hai un risco importante de que puideran caer en mans iranianas. Para Podolyak esta é unha mera posición política de Israel e asegura que todas as armas que chegan a Ucraína se usan axeitadamente. Para aqueles que en Europa piden máis rapidez na contraofensiva dilles que non se preocupen, que os éxitos no campo de batalla han chegar e demostrarán que as armas que pediron e piden –o tema dos avións aínda está no aire– eran e son necesarias para derrotar ao inimigo.

A Podolyak entrevistámolo en ruso e en galego grazas á axuda de Míriam González, unha compañeira ourensá que fala ruso. Ela mesmo acabou falando co asesor do presidente da temperatura da auga do Atlántico, de Portugal –fría segundo el, máis que en Odesa–. Cando baixabamos no elevador do recinto presidencial a de Ourense e o de Lugo mirámonos, e con esa cousa que ás veces temos os galegos, concordamos que nunca teríamos imaxinado estar falando na nosa lingua nunha situación así.