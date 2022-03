Fuxir dun inferno a outro

Levo cinco días na fronteira entre Ucraína e Polonia. Xa van máis de 600.000 persoas que, segundo a Onu, a cruzaron dende o xoves 24. Desas 600.000 a meirande parte son nenos e nenas, o resto mulleres, e algunha que outra persoa maior e homes extranxeiros que a guerra, por un motivo ou outro, colleunos en Ucraína. Os dous últimos grupos con diferenza, os menos.

Levo cinco días vendo a esas mulleres levar a súa vida en bolsas ou maletas. Véxoas intentando animar os seus fillos, levándoos no colo se é preciso. Vexo a esas mulleres que hai uns días se despediron dos seus maridos, pais ou fillos en idade de loitar. Malia ser o meu choio, moitas veces, as máis, dáme cousa ir falar con elas. Sei do importante do traballo dos medios nestas situacións, pero hai veces que me pode máis a empatía que a profesionalidade. No seu lugar, o último que me apetecería é que ao cruzar unha fronteira que nunca quixen atravesar, e menos nesas condicións, me viñeran preguntar que que tal, que a quen deixo atrás...

Onte pola noite viaxei nun bus con elas. Falei con Marsha e con Olga. Tiña dabondo para contar. Ao subiren ao bus os nenos caían rendidos de sono. Elas agardaban a asegurarse que os fillos e fillas durmían antes de intentar facer o mesmo. Marsha, sentada ao meu carón: eu na butaca do guía, ela no corredor do bus, mesmo se atreveu a pedirlle a Misha, o noso condutor, que baixara un pouco o volume do móbil no que estaba vendo a tele nunha desas paradas infinitas no medio de terra de ninguén, entre países, para que non espertara a Lubomir, o seu cativo. Que protección e que amor é o que leva a facer ese xesto? Misha estalles facendo o favor das súas vidas levándoas a un lugar seguro, pero para Marsha aínda é máis importante que Lubomir descanse. Son sincero, nese momento pareceume un xesto egoísta para co seu salvador. Pero logo de pensar en Jacobo, o meu afillado da idade de Lubomir, e recapacitalo un pouco máis, pensei no duro que se lle debeu facer a Marsha darlle ese toqueciño no ombro a Misha. Por suposto, el baixou o volume ao momento, e de seguro non pensou o mesmo que pensei eu naquel momento.

Este serán, o principal xornal de Polonia, Wyborcza, vén de publicar na súa web que nese mesmo paso fronteirizo que tanto tempo nos custou cruzar a nós, do outro lado, téñense atopado chulos en coches Mercedes de ventás tintadas ofrecéndose a levar a esas mulleres desvalidas, enganadas, para adicalas á prostitución. Foi o director do centro de refuxiados de Horodlo e varios voluntarios quen deron a voz de alarma. Chulos na fronteira con Ucraína, titulan os compañeiros polacos. Malnacidos. Quedo sen espazo, sen adxectivos e sen profesionalidade se escribo o que se me pasa pola cabeza.

Penso en Marsha, que malia levar catro días de viaxe ás costas, con Lubomir no colo, deixando ao seu marido atrás, me axudou a falar con Olga, e Misha... Ela, que me deu a min (!) as grazas polo meu traballo... penso nela e en todas as mulleres e para poder seguir máis aló destes cinco días, teño que apagar o computador e deixar de pensar.