Un futbolista turco asesina a su hijo de 5 años: "Nunca lo quise"

El futbolista Cevher Toktas, jugador de 32 años del Bursa Yildirim Spor, confesó que asesinó a su hijo de 5 años. Según informa el diario turco Daily Sabah, los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril cuando el menor ingresó en una clínica con síntomas relacionados con el coronavirus.

"Puse una almohada en su cabeza y apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo, pero cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada", explicó el Toktas, quien tardó 11 días en confesar el crimen.

El mediocampista explicó que acabó con la vida del menor porque "no lo quería" lo suficiente. "Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental", defendió.

El futbolista, que se encuentra detenido, se enfrenta a cadena perpetua.