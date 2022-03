Ucrania y Rusia no han logrado este jueves avances sobre la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego, anunció en ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.



"He venido con un objetivo humanitario. Abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol. Desafortunadamente, el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse, dijo Kuleba a los medios tras el breve encuentro.

El ministro dijo que la reunión "había sido fácil y difícil a la vez", al mantener Lavrov "su habitual discurso sobre Ucrania", y subrayó que su propio propósito en la entrevista había sido humanitario.

"El lugar más crítico es ahora Mariúpol, bombardeada desde el aire y con artillería. Vine aquí para conseguir un pasillo humanitario que permita a los civiles que lo deseen huir de la ciudad y para llevar ayuda humanitaria", dijo Kuleba.



"También hablamos de un alto el fuego de 24 horas para resolver los asuntos humanitarios más urgentes. No hemos hecho progresos, porque al parecer en Rusia hay otras personas que deciden eso", dijo el diplomático.

El Gobierno ucraniano afirmó que Rusia le ha transmitido que seguirá con su ataque hasta que se cumplan sus demandas y que eso significa la rendición, algo que "no es aceptable", dijo el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lávrov.

"La narrativa amplia que me ha transmitido es que (Rusia) seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas. Y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable", aseguro Kuleba en rueda de prensa tras el breve encuentro, celebrado en la ciudad rusa de Antalya.

"Ellos buscan la rendición de Ucrania. Ucrania es fuerte, está luchando", dijo el ministro ucraniano, quien aseguró que su país está dispuesto a buscar soluciones pero no a rendirse.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero sólo si se trata de llegar a acuerdos.

Además, Lavrov que en el hospital infantil de Mariúpol, que fue atacado el martes y donde Ucrania dice que hay tres muertos, dos de ellos niños, hubiera pacientes y acusó "a los medios occidentales" de estar presentando únicamente "el punto de vista ucraniano".

"Hay una rusofobia en todo Occidente dirigida desde Estados Unidos", sostuvo Lavrov, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, y turco, Mevlut Cavusoglu, en Turquía.

El ministro ruso tambíen desafió las sanciones contra su país y la prohibición de Estados Unidos a sus importaciones, al afirmar que "tenemos mercado suficiente para nuestra energía y siempre lo tendremos".



Decimoquinto día de invasión: mientras continúan los bombardeos de ciudades ucranianas y la evacuación de civiles, se celebra en Turquía la primera negociación de alto nivel entre Rusia y Ucrania, con los ministros de Exteriores de ambos países, Serguei Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente.

La invasión de Ucrania entra en su segunda semana: miles de muertos, más de dos millones de refugiados -la mayor cifra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial–, un creciente número de ciudades bombardeadas y muertos civiles, y corredores humanitarios que, según fuentes ucranianas, han posibilitado ya la evacuación de 40.000 personas, pero que funcionan con mucha dificultad.

Al menos tres personas, dos de ellas menores, han muerto y diecisiete resultaron heridas en el bombardeo ruso ocurrido este miércoles contra un hospital infantil de la ciudad ucraniana de Mariupol, en el suroeste del país, informaron hoy las autoridades municipales.



"Hasta la fecha se sabe que después del atentado terrorista del hospital infantil en Mariúpol por aviones rusos, unas diecisiete personas (entre niños, mujeres y personal sanitario) resultaron heridas", según los datos del ayuntamiento que recoge la agencia Interfax-Ukraine.



Entre los fallecidos hay dos menores, un niño y una niña, mientras entre los heridos se hayan también menores y mujeres, además de personal sanitario del centro.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo esta noche que el bombardeo ruso contra la maternidad de Mariupol es "la prueba final del genocidio" que se está cometiendo contra los ucranianos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este viernes llegará un avión fletado por el Ministerio de Defensa desde Ucrania con alrededor de 30 niños con cáncer y sus familiares para que sean atendidos "debidamente y con todas las garantías" en el Sistema Nacional de Salud.

Lo ha anunciado durante su visita a uno de los tres grandes centros de recepción y acogida para refugiados ucranianos, el situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), al que le ha acompañado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y donde ha conversado con representantes de asociaciones de la comunidad ucraniana en España.

La gasolina y el gasóleo han vuelto a superar sus máximos históricos tras encarecerse en la última semana un 4,4% y un 5,6%, respectivamente, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania y con la posibilidad de que un embargo global al petróleo ruso impulse aún más los precios de los carburantes.

Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 1 y el 7 de marzo, la gasolina se vende en España a una media de 1,679 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,581 euros.



Los ministros de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, iniciaron este jueves en Turquía la reunión a más alto nivel desde que empezara la invasión rusa hace dos semanas, para negociar una salida al conflicto, aunque las posiciones siguen apartadas.

Los dos ministros llegaron el miércoles por la noche al balneario de Belek en la provincia de Antalya y el anfitrión de la reunión, el responsable de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, mantuvo a primera hora de hoy una reunión con la delegación ucraniana y a continuación con la rusa, como confirmó en su cuenta en Twitter.

La entrevista arrancó, en medio de enorme expectativa política y mediática, momentos después de las 11:00 hora local (8.00 GMT), en formato tripartito, según informaron a Efe fuentes del Gobierno turco.

Rusia insiste en sus exigencias como la neutralidad y desmilitarización de Ucrania y un reconocimiento ucraniano de la soberanía rusa sobre la península de Crimea y de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugangsk.

Eso sí, Moscú ya no exige un derrocamiento del actual gobierno ucraniano, dijo una portavoz rusa el miércoles. Si bien Ucrania ha insinuado esta semana que podría negociar un estatus de neutralidad y renunciar a solicitar una entrada en la Otan, se niega a ceder parte de su territorio.



Las autoridades de Ucrania han alertado este jueves de que la situación en la central nuclear de Chernóbil, tomada por las fuerzas rusas y desconectada de la red eléctrica, "es muy peligrosa" y ha afirmado que supone "una amenaza para toda Europa y para la propia Rusia".

"Debido a las acciones de los ocupantes, el suministro estable de energía a las instalaciones ha sido suspendido, si bien no puede quedarse sin electricidad", ha argumentado el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, según ha informado el portal ucraniano de noticias Ukrinform.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cree que el bombardeo ruso de la maternidad de un hospital de la ciudad de Mariupol (sureste) es "la prueba final del genocidio" que se está cometiendo contra los ucranianos. En un mensaje de video publicado esta noche que recoge la agencia Interfax-Ukraine, el presidente ucraniano también pidió a los socios de la Unión Europea que refuercen las sanciones contra Rusia para poner fin a la guerra. "Las bombas rusas cayeron sobre un hospital y un hospital de maternidad en Mariupol. El hospital de niños. ¡El hospital de maternidad que estaba en funcionamiento! Los edificios están destruidos", dijo Zelenski al describir el bombardeo sobre ese centro sanitario ordenado por los rusos.

"Hasta el momento, 17 personas están heridas. Se están limpiando los escombros. La gente se refugió cuando sonaron las sirenas antiaéreas. Los invasores rusos están lanzando bombas sobre nuestras ciudades ucranianas", agregó el líder ucraniano.

Zelenski se pregunta qué daño o qué tipo de amenaza supone un hospital para Rusia: ¿Qué clase de país es este? Rusia, que tiene miedo de hospitales, tiene miedo de los hospitales de maternidad y los destruye?", insiste. Calificó este bombardeo como "una atrocidad en Mariupol, un acto terrible, incluso peor que una atrocidad".

"Bombardear el hospital de maternidad es la prueba final, la prueba de que se está produciendo un genocidio de ucranianos. ¡Europeos! No pueden decir que no vieron lo que les sucedió a los ucranianos en Mariupol", espetó Zelenski en su video.

Mariupol, una ciudad al sureste de Ucrania de unos 500.000 mil habitantes, es una de las urbes que más está sufriendo los ataques y el asedio de las tropas rusas desde que empezaron la invasión del país el pasado 24 de febrero.

El Alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, ha cifrado en 1.207 los civiles fallecidos en su ciudad durante los nueve días que llevan asediados por tropas rusas. Al pedir ayuda y mantener un corredor humanitario en la ciudad, Boychenko afirmó, además, que Mariúpol no dispone de calefacción, agua ni electricidad, y que los ciudadanos están agotando alimentos y medicinas, según recogen los medios.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k